Окупанти знову вдарили по мирному населенню: нові подробиці з Куп’янська

Коротко:
- РФ завдала авіаудару по житловому кварталу 16 червня
- Щонайменше троє людей могли загинути, є поранені
- Внаслідок удару виникли пожежі у квартирах будинку
У понеділок, 16 червня, російські війська здійснили авіаційний удар по житловій забудові в місті Куп’янськ Харківської області. За попередніми даними, щонайменше троє людей могли загинути. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
"Ситуація у місті залишається складною, через безпекові ризики наразі ускладнений оперативний виїзд на місце події. Дані уточнюються", — йдеться в офіційному повідомленні.відео дня
За інформацією правоохоронців, удар по місту стався близько 15:40. Унаслідок атаки чоловік та жінка отримали акубаротравму. Крім того, снаряди влучили в багатоквартирний будинок, в якому виникли пожежі в кількох квартирах.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, російські окупанти у ніч на суботу, 14 червня, запустили по Україні 58 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 43 ворожі безпілотники: 23 були збиті вогневими засобами ураження, 20 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Крім того, У ніч на 15 червня, російські окупанти масовано атакували ракетами та ударними дронами Полтавську область, є пошкодження у Кременчуцькій громаді.
У ніч на 11 червня російська окупаційна армія атакувала Харків 17-ма ударними безпілотниками типу Шахед. Під удар потрапили два райони міста - Слобідський і Основ'янський. Унаслідок масованої атаки загинули люди.
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