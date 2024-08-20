УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Обіцянка, яку не виконують: Bloomberg заявляє про зрив доставки ППО для України

Степан Гафтко
20 серпня 2024, 21:33
102
Під час саміту НАТО у липні найсильніший військовий альянс світу пообіцяв Україні постачати системи ППО, але тепер не може виконати обіцянку.
Обіцянка, яку не виконують: Bloomberg заявляє про зрив доставки ППО для України
Європа та НАТО не можуть виконати обіцянки про постачання ППО / колаж: Главред, Вікіпедія, УНІАН

НАТО не може виконати свої зобов'язання про доставку систем ППО для України, обіцянки про це він давав під час липневого саміту НАТО. Про це виданню Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

У виданні стверджують, що низка західних держав-союзників України не мають наразі змоги постачати системи ППО для відбиття українцями російських атак.

відео дня

Bloomberg зазначає, що у липні одразу кілька західних країн пообіцяли прислати в Україну ще п'ять комплексів ППО великої дальності, але зараз вони не спішать з цими поставками.

Системи Patriot обіцяли передати США, Німеччина та Румунія, ще один комплекс повинні були зібрати із комплектуючих, які мали надати різні країни. Італія ж заявляла, що передасть систему SAMP-T, інші союзники зобов’язалися надіслати в Україну інші системи та боєприпаси.

Обіцянка, яку не виконують: Bloomberg заявляє про зрив доставки ППО для України
Система ППО Patriot/ Інфографіка: Главред

Як заявили експерти видання, під час того, як Росія просувається вперед українськими територіями, деякі країни НАТО невпевнено підтримують Україну та не можуть досягти консенсусу щодо постачання озброєння.

Таким чином, затягування із постачанням систем ППО негативно впливає на загальну ситуацію в Україні і на фронті.

Обіцянка, яку не виконують: Bloomberg заявляє про зрив доставки ППО для України
ЗРК SAMP-T/ Інфографіка: Главред

Постачання озброєння в Україну - останні новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки фінансуванню з інших країн Україна значно посилила розробку та виробництво далекобійних ракет.

Раніше стало відомо, що Словаччина всупереч забороні прем'єра Роберта Фіцо постачати боєприпаси Україні, все-таки змогла обійти цю заборону.

Також західні експерти погодились, що європейські партнери запізно поставляють Україні літаки F-16, їх необхідно було надіслати ще на початку ллітнього контрнаступу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ПВО Bloomberg
Реклама

Головне за день

Нафтобаза під Ростовом горить і вибухає третю добу: РФ залучила авіацію

Нафтобаза під Ростовом горить і вибухає третю добу: РФ залучила авіацію

22:50 Світ
На Запоріжжі зафіксована "нетипова поведінка" РФ: в ОСУВ "Таврія" розкрили ситуацію

На Запоріжжі зафіксована "нетипова поведінка" РФ: в ОСУВ "Таврія" розкрили ситуацію

21:43 Україна
Світло буде завжди: коли скасують графіки вимкнення електроенергії

Світло буде завжди: коли скасують графіки вимкнення електроенергії

21:20 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

“Чекати лишилося недовго”: коли закінчиться війна - новий прогноз 16099

"Чекати лишилося недовго": коли закінчиться війна - новий прогноз

Оптична ілюзія для геніїв: знайти драбину за 5 секунд зможуть лише одиниці 11911

Оптична ілюзія для геніїв: знайти драбину за 5 секунд зможуть лише одиниці

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 12 секунд знайти тюленя 11386

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 12 секунд знайти тюленя

Розчин за копійки відмиє будь-яку каструлю і сковорідку: як його приготувати 5922

Розчин за копійки відмиє будь-яку каструлю і сковорідку: як його приготувати

Останні новини

22:55

Олена Зеленська зустрілася зі своєю найкращою подругою під час важливого візиту

22:50

Нафтобаза під Ростовом горить і вибухає третю добу: РФ залучила авіаціюВідео

22:39

В Україні стрімко "падають" ціни на популярні овочі та фрукти: що подешевшало

22:23

Росіяни знову заблудились: у Румунії знайшли уламки ймовірного безпілотника РФ

22:22

"Я маю право": мовчунка Клара Новікова показала свою позицію щодо війни в Україні

Через курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - СунгуровськийЧерез курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - Сунгуровський
21:58

Історія циклічна. Чим для нас важливий "кейс" Азербайджану у БРІКСПогляд

21:56

Дружина путініста Петросяна влаштувала публічну розправу над фанаткою - що сталося

21:43

На Запоріжжі зафіксована "нетипова поведінка" РФ: в ОСУВ "Таврія" розкрили ситуацію

21:33

Тільки одна начинка: чарівний пиріг, у якому тісто зникає під час випіканняВідео

Реклама
21:33

Обіцянка, яку не виконують: Bloomberg заявляє про зрив доставки ППО для України

21:20

Світло буде завжди: коли скасують графіки вимкнення електроенергії

20:57

Пряма дорога на Павлоград: Безугла розповіла, що буде, якщо Покровськ впаде

20:38

Росія використала нову зброю в боях під Курськом: чи ефективно

20:29

Піднімається на вершини гір без палиці: що відомо про нову найстарішу людину в світі

20:25

Пережила дві війни, "іспанку" і Covid: у 117 років померла найстаріша людина у світі

19:49

Україну атакує нестерпна спека: до яких температур "розсмажить" регіони

19:15

Зникне з дому назавжди: що кладуть до шафи, щоб врятувати речі від моліВідео

19:14

Експерт: ЗСУ загнали росіян у "пастку" під Курськом, ті - за крок від оточення

19:10

Вся правда про операцію на КурщиніПогляд

19:02

Росіяни обстріляли дитяче кафе на Запоріжжі: поранені діти

Реклама
18:37

Критикуючи ратифікацію Римського статуту, партія Порошенка грає на руку Кремлю – політолог

18:35

Світло вимикатимуть протягом восьми годин: як діятимуть графіки 21 серпня

18:34

ЗСУ потужно просунулися вперед: Сирський - про дивовижні результати операції під Курськом

18:02

Зеленський підтримав заборону УПЦ МП: у сумнозвісній церкві злісно відреагували

17:58

Підірвав "комбата-м'ясника" і перейшов на бік ЗСУ: деталі потужної операції "Очерет"Відео

17:55

Здирати шпалери не потрібно: як пофарбувати стіни в кімнаті - простий метод

17:37

Покровськ не по зубам: армія РФ загрузне в промзоні - експерт Селезньов

17:27

Хто зі стримінгових сервісів покаже матч "Олімпія — Зоря"

17:20

Цифра здивує багатьох: як часто потрібно прати джинси - дослідження

17:13

Росія розганяє істерику через "американську ПВК" у Курській області: заява МЗС

17:09

Розпочнеться період бід і страждань: що не можна робити 21 серпня

17:08

Як росіяни скиглять через мосторіз на КурщиніВідеоблоги

17:07

Втеча від можливого "котла" не вдалася: ЗСУ завдали удару по понтонах РФ біля річки СеймВідео

17:05

Заборона УПЦ МП в Україні: що творили "священики" під час війни і що їм загрожує

16:45

Не тільки ціною і кольором: чим відрізняється цукіні від кабачка - просте пояснення

16:32

Дезертирів не каратимуть: Рада декриміналізувала дезертирство і "самоволку"

16:12

Сумуватиму за нею: дочка Тома Круза покинула рідну домівку

16:04

В Раду на килим: міністра енергетики екстрено викликають через корупційні схеми

15:59

Bloomberg: Зеленський звернувся до країн ЄС з таємним проханням

15:59

Українська зірка Олімпіади повідомила про вагітність

Реклама
15:50

Як прибрати цвіль зі стін: 5 дешевих способів, які моментально працюють

15:41

Бред Пітт відреагував на відмову власної доньки від його прізвища

15:31

Удар РФ по промисловому обʼєкту Тернополя: у повітрі - різкий стрибок хлоруФото

15:28

Що означає "тихою сапою": слово "сапа" – це зовсім не те, що усі уявляютьВідео

15:27

Принесуть багатство та щастя: які кімнатні рослини привертають удачу

15:12

Виплати, як на передовій: Рада ухвалила законопроєкт для військових, які воюють у РФ

15:00

Чоловік випадково знайшов справжній бивень мамонта у річці

14:49

Коли спека в Україні відступить: стала відома дата

14:40

Розчин за копійки відмиє будь-яку каструлю і сковорідку: як його приготувати

14:35

"Ми і так уже залякані": путіністка Валерія з'явилася з українською символікою

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Погода на завтраПрогноз погодиМагнітна буряПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти