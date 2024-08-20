Обіцянка, яку не виконують: Bloomberg заявляє про зрив доставки ППО для України

Під час саміту НАТО у липні найсильніший військовий альянс світу пообіцяв Україні постачати системи ППО, але тепер не може виконати обіцянку.

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Європа та НАТО не можуть виконати обіцянки про постачання ППО / колаж: Главред, Вікіпедія, УНІАН

НАТО не може виконати свої зобов'язання про доставку систем ППО для України, обіцянки про це він давав під час липневого саміту НАТО. Про це виданню Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

У виданні стверджують, що низка західних держав-союзників України не мають наразі змоги постачати системи ППО для відбиття українцями російських атак.

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Bloomberg зазначає, що у липні одразу кілька західних країн пообіцяли прислати в Україну ще п'ять комплексів ППО великої дальності, але зараз вони не спішать з цими поставками.

Системи Patriot обіцяли передати США, Німеччина та Румунія, ще один комплекс повинні були зібрати із комплектуючих, які мали надати різні країни. Італія ж заявляла, що передасть систему SAMP-T, інші союзники зобов’язалися надіслати в Україну інші системи та боєприпаси.

Система ППО Patriot/ Інфографіка: Главред

Як заявили експерти видання, під час того, як Росія просувається вперед українськими територіями, деякі країни НАТО невпевнено підтримують Україну та не можуть досягти консенсусу щодо постачання озброєння.

Таким чином, затягування із постачанням систем ППО негативно впливає на загальну ситуацію в Україні і на фронті.

ЗРК SAMP-T/ Інфографіка: Главред

Постачання озброєння в Україну - останні новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки фінансуванню з інших країн Україна значно посилила розробку та виробництво далекобійних ракет.

Раніше стало відомо, що Словаччина всупереч забороні прем'єра Роберта Фіцо постачати боєприпаси Україні, все-таки змогла обійти цю заборону.

Також західні експерти погодились, що європейські партнери запізно поставляють Україні літаки F-16, їх необхідно було надіслати ще на початку ллітнього контрнаступу.

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