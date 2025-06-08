'Не все вийшло': Зеленський 'виставив оцінки' історичним операціям проти РФ

Зеленський заявив, що риторика Кремля про "помсту" – це лише спроба виправдати черговий терор по Україні.

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Зеленський оцінив найуспішніші спецоперації України проти РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ, скріншот з YouTube

Ключові тези Зеленського:

Кримський міст був справедливою ціллю через його військове значення

Ефективність операцій щодо нього – 7–8 балів

Знищення кораблів ЧФ РФ та спецоперація "Павутина" пройшла на 10 балів

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив роботу Служби безпеки України під час спецоперацій на території Росії та в тимчасово окупованому Криму. Ефективність спецоперацій варіюється від 7 до 10 балів. Про це глава держави заявив в інтерв'ю ABC News.

"Вони (СБУ - Главред) працювали, правда, у нас була історія, пов'язана з Кримським мостом", - розповів Зеленський.

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Президент наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ активно використовувала Кримський міст для транспортування озброєння. З огляду на його стратегічну функцію, як зазначив Зеленський, цей об’єкт був "справедливою ціллю" для українських сил.

"І Служба (СБУ - Главред) працювала над цим мостом. Були дуже вдалі кроки, були і кроки, скажімо так, ми називаємо, коли вдало, але не все вийшло, що хотіли, називаємо 7-8. Не 10 балів, а 7-8, так було з Кримським мостом", - сказав президент.

Водночас Зеленський дав найвищу оцінку операції проти кораблів Чорноморського флоту РФ та останній гучній спецоперації СБУ під назвою "Павутина", в рамках якої було атаковано стратегічну авіацію РФ.

"Було на 10 по кораблях і ця операція, про яку згадали ви ("Павутина" - Главред)", - додав глава держави.

Після операції "Павутина" в Москві заговорили про "удари у відповідь", намагаючись представити чергові атаки по Україні як помсту за знищення літаків. Зеленський підкреслив, що така риторика є нічим іншим, як виправданням подальшого терору проти мирного населення України.

Операція "Павутина" / Інфографіка: Главред

Операція СБУ "Павутина" - новини України

Нагадаємо, тиждень тому Служба безпеки України здійснила масштабну спецоперацію під назвою "Павутина", яка стала одним із найпотужніших ударів по стратегічній авіації Росії за весь час повномасштабної війни. Підготовка до цієї операції тривала понад півтора року.

У межах "Павутини" безпілотники СБУ атакували чотири російські військові аеродроми, де базуються стратегічні бомбардувальники та інші типи літаків, які російська армія використовує для ракетних атак на українські міста та критичну інфраструктуру.

В результаті операції було уражено щонайменше 41 російський літак різних типів. Це стало серйозним ударом по спроможностях російської авіації та важливим досягненням українських спецслужб.

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що Росія навмисно обирає цілі для ударів по Україні, щоб страждали мирні люди, намагаючись тиснути на політичну ситуацію. Він наголосив, що масований удар дронами передував українській операції "Павутина", що спростовує заяви Путіна про нібито "відповідь".

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Що таке ABC News? ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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