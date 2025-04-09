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"Не зволікайте": Міноборони зробило важливу заяву про ВЛК для обмежено придатних

Руслана Заклінська
9 квітня 2025, 19:14
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Направлення можна отримати онлайн через застосунок Резерв+ або особисто в ТЦК та СП.
'Не зволікайте': Міноборони зробило важливу заяву про ВЛК для обмежено придатних
Міноборони назвало останній термін повторного проходження ВЛК / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне:

  • До 5 червня 2025 року всі обмежено придатні до служби мають обов’язково повторно пройти ВЛК
  • Це стосується осіб, які отримали такий статус до 4 травня 2024 року
  • Після проходження комісії буде нове рішення

До 5 червня 2025 року всі, хто має статус обмежено придатного до військової служби, зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію. Про це повідомило Міністерство оборони України у Telegram.

Йдеться про осіб, які до 4 травня 2024 року отримали рішення про обмежену придатність. Направлення на ВЛК можна отримати:

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  • онлайн — через застосунок Резерв+;
  • особисто — звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Крайній термін – 5 червня 2025 року. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", - наголосили в Міноборони.

Після проходження комісії у медичному закладі буде прийнято нове рішення: особа визнається або придатною, або непридатною до служби.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності / Інфографіка: Главред

ВВК в Україні - останні новини

Нагадаємо, у лютому заступниця керівника ОП Ірина Верещук повідомила, що для ВЛК запрацюють електронні черги — поки у тестовому режимі. Головна мета новації — скоротити черги та пришвидшити проходження ВЛК.

Реформа ВЛК в Україні проходитиме у два етапи, заявив міністр оборони Рустем Умєров. До 28 лютого запровадять електронні направлення, а до осені 2025 року – відокремлять медичні й адміндані, що дозволить проходити ВЛК без територіальної прив’язки.

Як повідомляв Главред, Кабмін заборонив направляти осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію. Дані про інвалідність автоматично вноситимуться до реєстру військовозобов’язаних через електронний кабінет. Також спрощено підтвердження інвалідності — тепер можна подавати засвідчену копію медичного висновку, без оригіналу.

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Що таке Міністерство оборони України?

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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