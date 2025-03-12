Почнеться торг: Шейтельман спрогнозував, що дасть пропозиція припинити вогонь

Росіяни можуть почати висувати власні вимоги на тлі пропозиції про 30-денне припинення вогню.

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Росія може торгуватися з Україною за відхід з територій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Що сказав Шейтельман:

Наразі точно невідомо, що передбачатиме припинення вогню

Якщо РФ погодиться припинити вогонь, може початися торг

Сценарій закінчення бойових дій наразі не виглядає реалістичним

11 березня під час переговорів у Саудівській Аравії Україна прийняла пропозицію США щодо негайного введення тридцятиденного припинення вогню, за умови, що його дотримуватиметься і країна-агресорка Росія.

Однак наразі невідомо, чи РФ погодиться на таку пропозицію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, через це зараз достеменно невідомо про що саме йде мова.

Результати переговорів в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

"Хоча цю зустріч називають історичною, Росії на ній не було. А що буде далі? Росія, швидше за все, висуне свої умови: наприклад, вимагатиме виведення українських військ із Курської області. Чому? Тоді Україна може сказати: "А ви виведете війська із Запорізької області". І розпочнеться цей нескінченний торг", - переконаний він.

З цієї причини, за словами політтехнолога, наразі немає підстав вірити, що після пропозиції США припинити вогонь війна в Україні просто закінчиться. Такий сценарій не виглядає реалістичним.

Дивіться відео про підсумки переговорів у Саудівській Аравії:

Тридцятиденне припинення вогню - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 11 березня під час зустрічі делегацій США та України, остання погодилася на пропозицію американської сторони про 30-денне припинення вогню по всій території. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що таке рішення ухвалили, щоб показати, що Україна готова до миру.

Напередодні депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв заявив, що країна-агресор Росія не погодиться на 30-денне перемир’я, оскільки це нібито дозволить Україні перегрупуватися та отримати додаткове озброєння.

Раніше також у ЗМІ з'явилася інформація, що українським військовим важко уявити, яким може бути гіпотетичне перемир'я. Вони навіть сумніваються в його можливості.

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Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант. Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

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