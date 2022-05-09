На Харківщині війська РФ масово відходять з окупованої Борової

У Харківській Області війська РФ масово відходять з окупованої борової / Facebook/mod.mil. rus

На Харківщині рашисти масово відходять з селища Борова Ізюмського району і переміщаються в сторону Куп'янська, повідомляє місцева селищна рада у понеділок, 9 травня.

Відомо про те, що велика кількість особового складу і техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Первомайське, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин.

Також в полях поблизу сіл стоїть замаскована ворожа техніка, яка становить загрозу для мирних жителів. До того ж місцева влада закликає людей утриматися від відвідування лісів, посадок, в тому числі в місцях, де знаходилися російські військові, оскільки там можуть бути міни і розтяжки. Повідомляють, що в окупованих селах загарбники розміщуються в установах соціальної інфраструктури і розселяються в порожніх будинках місцевих жителів.

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"Ймовірно, у рашистів зараз є проблеми із забезпеченням і не вистачає продовольства, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих жителів свиней і продукти харчування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на території громади вже тривалий час немає електроенергії, мобільного зв'язку та Інтернету.

Також окупанти продовжують знімати неправдиві пропагандистські відео.

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Ситуація на Харківщині

Нагадаємо, українські військові точними ударами розбили три російські самохідні артилерійські установки. В одній з них здетонував боєзапас, інші дві загорілися після попадання в них снарядів.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ відновили контроль над шістьма селами в області. Під контроль України повернулися Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частина села Черкаські Тишки.

Крім того, українські військові під Харковом ліквідували старшого офіцера російської армії – підполковника Фезула Бічікаєва. Він став вже 39-м у списку загиблих в Україні офіцерів старшого складу армії РФ. За даними ЗМІ, Бічікаєв виконував секретну розвідувальну місію.

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