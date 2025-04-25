'Можна знайти кращих': експерт сказав, хто може замінити США на переговорах

Експерт наголосив, що Україні зараз нема про що розмовляти з Росією.

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Участь США в переговорах щодо завершення війни / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви експерта:

Головними перемовниками у війні є Збройні сили України

Посередників можна знайти кращих, ніж США

Зараз час працює проти Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній припустив, хто може замінити США, якщо вони вийдуть із переговорного процесу.

За його словами, головними перемовниками є Збройні сили України і наш ВПК, а посередників можна знайти кращих, ніж США, наприклад, Саудівська Аравія, Туреччина, ОАЕ, Катар.

"Зустрітися завжди є можливість, але питання в предметі розмови, про що говорити. Слухати розповіді про печенігів і про те, що всі українці мають бути мертвими, це нам не цікаво", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

На його думку, час працює проти Росії.

"Якщо ціна на нафту просяде ще більше, то Росія просто вріжеться в бетонну стіну. Обвал російської економіки буде вже суттєвий. Трамп виконає свою обіцянку - нафта по 40 доларів, тільки зробить він це негарно", - підкреслює експерт.

Загородній також наголосив, що нам зараз нема про що розмовляти з Росією, поки вона не розгромлена, поки ще качає нафту.

"СБУшники повинні "мочити" порти Новоросійська, Нептуни, які підпорядковані військово-морському командуванню, повинні довбати, зокрема, газову інфраструктуру Росії, а під осінь влупити ракетами в район Уренгоя, а вже потім сказати хлопцям, щоб йшли з нашої території. Росіяни, звісно, не будуть бунтувати через високі ціни на одяг і їжу, але, якщо буде мороз, і накриється вся російська газотранспортна система, і РФ навіть газ не зможе експортувати, можуть і почати. З Росією потрібно говорити так", - додає він.

Експерт зауважив, що зараз американці намагаються рятувати росіян, але це нездійсненне завдання, "вони їх не врятують".

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про вихід США з переговорів, наслідки визнання Криму російським і удар обвалу цін на нафту по Росії:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив про готовність Кремля укласти угоду зі США щодо України. За його словами, зараз сторони працюють над "деякими елементами" домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію США віддати український Крим Росії. Він нагадав про Кримську декларацію, яка була підписана у США ще у 2018 році.

Водночас, команда Дональда Трампа звинуватить Україну в зриві мирного процесу, якщо Київ відмовиться виконувати вимоги, серед яких відмова від Криму і "заморозка" війни.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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