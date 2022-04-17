Контратака ЗСУ: на Харківщині звільнили кілька населених пунктів

Під час контрнаступу українські захисники звільнили низку міст, а в районі села Мала Рогань - просунулися далі на схід.
Українські військові провели декілька успішних операцій в Харківській області.
Вдалося звільнити Базаліївку, Лебедине та частину Кутузівки, йдеться в Telegram-каналі голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синьогубова.
Під час контрнаступу українські захисники звільнили низку міст, а в районі села Мала Рогань - просунулися далі на схід.
Військові ефективно стримують окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями було знищено 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки.
"Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними і приведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися", - пише Синьогубов.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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