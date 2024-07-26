Кого із військовозобов'язаних оголосять у розшук - заява Міноборони

Деяких військовозобов'язаних можуть оголосити в розшук після 17 липня, наприклад тих, хто не оновив дані в ТЦК.

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Деяких військовозобов'язаних оголосять у розшук / колаж: Главред, фото: УНІАН, АрміяInform

Після того, як пройде час оновлення військово-облікових даних, деяких військовозобов'язаниї можуть оголосити у розшук. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю НовиниПРО.

В розшук оголосять тих людей, котрі проігнорували повістки після оновлення даних в ТЦК.

"Йдеться про тих українців, які не оновили свої військово-облікові дані згідно із вимогами нового закону про мобілізацію", - заявила заступниця міністра оборони. відео дня

Цей процес може стартувати після того, як військовозобов’язані не отримають повістки від ТЦК.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Згідно зі змінами у законодавстві, така повістка вважатиметься врученою навіть тоді, коли вона не буде отримана військовозобов’язаним чи не буде його письмової відмови від отримання.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про темпи мообілізації, а також про те, скільки військових потрібно на фронті.

Також раніше юристи заявили, що якщо у військовозобов'язаних, які не оновили дані в ТЦК немає майна, з якого можна стягнути штраф, то скоріш за все їх не штрафуватимуть взагалі.

Під час мобілізації в Україні росіяни почали створювати штучні та фейкові новини про те, що у країні військовозобов'язані вступають у конфлікти з працівниками ТЦК.

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