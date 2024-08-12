"Кадирівці тікатимуть за Урал": Мусієнко озвучив неочікуваний прогноз по Курську

Пропагандисти РФ істерять про те, що кадирівці втекли з Курської області, а захищати кордон нікому. Зараз відбувається руйнація міфів про "тік-ток війська".

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ЗСУ розвінчали міф про непереможність кадирівців / Колаж: Главред, фото: Фейсбук, соцсети, скриншот

Кадирівці завжди, особливо до повномасштабного російського вторгнення, сприймалися як загрозливі елітні російські підрозділи, добре підготовлені, які відрізняються своєю жорстокістю, а також вірністю і відданістю Путіну, готовністю йти до кінця.

Про це під час чату на Главреді розповів військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Втім, навіть бої за Маріуполь у 2022 році показали, що все далеко не так. Згадайте комічні кадри, які вони знімали, зокрема, обстріли з вікна з кулеметів. Усе це показало, що, якщо на шальках терезів буде їхнє життя і відданість Путіну, вони оберуть своє життя, не будуть висовуватися, а будуть відходити. Але бравада, інформаційна пропаганда нікуди не поділися", - розповів Мусієнко.

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Однак, попри все, як заявляє політичний експерт, Путіну важливо тримати та фінансувати кадирівців, адже це плата за лояльність.

"Він просто купує цю лояльність за гроші. Та насправді на Кавказі проблеми є, зокрема, випадки терактів у Дагестані, у Чечні багато кланів просто сплять і бачать, як би розтерзати Кадирова, коли він втратить покровительство Путіна та лояльність власних силовиків".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко звертає увагу, що багато хто на Заході досі живе уявленнями, що російська армія сильна й непереможна, що у Росії великий ресурс, який може перемогти. Однак, як зазначає експерт, українська армія ці міфи руйнує.

Відповідаючи на запитання, чи вдасться наздогнати загони тіктокерів Ахмат, які мали охороняти російський кордон, у Курську чи хоча б за Уралом, Мусієнко зазначає, що сьогодні таке завдання поки що не стоїть.

"Але за будь-яких умов нас влаштує варіант, якщо кадирівці тікатимуть за Урал, подалі від України, і більше не з'являтимуться тут. Ми такому варіанту протидіяти не будемо, нехай тікають. А якщо захочуть повернутися, думаю, вони прекрасно розуміють, що на них чекає", - підсумовує Мусієнко.

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Нагадаємо, раніше Мусієнко здивував тактикою, яка гарантувала просування на Курщині. Він розповів, як РФ хитро обманули.

На думку експерта, операція на Курщині стане катастрофою для РФ , а "Путіна змиє розпеченою смолою". Не секрет, що всередині РФ накопичується невдоволення і ця бомба має вибухнути всередині.

Мусієнко також назвав напрямок, звідки Росія може вивести значну частину військ. Він зазначає, що залишкові резерви, які готувалися для відправки на фронт на Донеччину, у райони Нью-Йорка та Торецька, будуть використовувати в Курській області.

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