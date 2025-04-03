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Група зрадників в РФ готувала "зовнішнє управління" Україною: в СБУ розкрили деталі

Руслана Заклінська
3 квітня 2025, 20:27
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Українські зрадники на чолі з Васильцем вважають себе "єдиною легітимною владою" України, розповіли в СБУ.
Група зрадників в РФ готувала 'зовнішнє управління' Україною: в СБУ розкрили деталі
СБУ викрила зрадників, що готують капітуляцію України / Колаж: Главред, фото: СБУ

Коротко:

  • Група зрадників готувала "зовнішнє управління" Україною
  • Зрадники перебувають у Росії і проголосили себе "єдиною легітимною владою"
  • Вони просувають план капітуляції України

СБУ викрила українських зрадників, які намагаються реалізувати ідею Путіна про "зовнішнє управління" Україною. Вони переховуються у Росії, проголосили себе "єдиною легітимною владою" та просувають план капітуляції України. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, цього тижня лідери цього угруповання разом з іншими українськими зрадниками взяли участь у так званому форумі "єдності" в Москві. Серед учасників цього заходу були такі фігури, як ідеолог російського фашизму Олександр Дугін, депутати Держдуми Росії, блогери та "Z-військкори". Риторика заходу була спрямована на просування тез Путіна про необхідність створення тимчасової перехідної адміністрації, під контролем Росії та США, яка повинна взяти на себе управління Україною.

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До складу угруповання увійшли колаборанти, які покинули Україну. Лідером є Дмитро Василець – голова забороненої партії "Держава", який має заочний термін ув’язнення за підтримку російської агресії. Серед інших фігурантів:

  • Валентин Рибін – адвокат Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;

  • Олександр Скубченко – "політексперт" з телеканалів Медведчука, який наразі частий гість в ефірах московських пропагандистів;

  • Олександр Семченко – заступник голови забороненої партії "Держава", який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в Росії;

  • колаборант Павло Оніщенко – очільник прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";

  • пропагандист Віктор Малафеєв, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає "донати" на придбання зброї для окупантів;

  • проросійський агітатор в Криму Максим Шихалєєв, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та почав співпрацювати з РФ.

Зрадники України створили фейковий сайт для проведення "онлайн-референдуму" та розробили аналог порталу "Дія" для фальсифікації результатів голосування.

"Після створення антиукраїнського осередку у москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні "філії" в країнах ЄС як "альтернативу" диппредставництвам України", - розповіл в СБУ.

На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ вже повідомили фігурантам справи про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України, що передбачають покарання за дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення державної влади, а також за змову з метою здійснення таких дій. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за їхні злочини проти України.

Викриття агентури РФ - новини України

Нагадаємо, 20 березня в Одеській області затримали агента російської воєнної розвідки з Придністров'я. Чоловік, що видавав себе за підприємця, намагався викрасти секретні розробки України у сфері безпілотних систем через контакт з бійцем Сил оборони України.

Також в Одесі затримали 18-річного агента ФСБ, який 20 лютого підірвав авто військового прокурора. Підривник був завербований через месенджер, виготовив вибухівку за інструкцією ФСБ і заклав її під авто прокурора.

Як раніше повідомляв Главред, СБУ разом з Національною поліцією попередили теракт у Києві, організований російською воєнною розвідкою. Агенти РФ планували виготовити вибухівку та здійснити підрив у місці з великою кількістю людей у столиці.

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