Філігранна робота: Цаплієнко показав, як ЗСУ із Мі-8 знищили ворожий дрон

Воєнкор Цаплієнко поширив в мережі відео, як українські захисники за допомогою бортового кулемета, встановленого на Мі-8, знищують дрон Росіян.

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ЗСУ із Мі-8 атакували російський дрон / колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Українські бійці в небі змогли вразити та знищити ворожий безпілотник з бортового кулемета, встановленого на гелікоптері Мі-8. Про це військовий кореспондент Андрій Цаплієнко розповів в Telegram та показав вражаюче відео.

відео дня

"Російський БПЛА вогнем з бортового кулемета збиває екіпаж українського гелікоптера Мі-8 в рамках комбінованої взаємодії засобів ППО", - підписав журналіст опубліковане відео.

Що за вертоліт Мі-8? Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".

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Нагадаємо, що раніше американський генерал Бен Годжес повідомив, що росіяни на Курщині втратили багато тисяч своїх "елітних" та професійних воїнів і через це Путін стягує строковиків у цей район.

Також стало відомо, що російська сторона не надсилала запит на гуманітарний коридор, щоб евакуювати своїх громадян із Курської області.

Нагадаємо, українські військові нанесли удар американськими бомбами GBU-39 по опорному пункту окупантів в Курській області.

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