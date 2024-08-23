Філігранна робота: Цаплієнко показав, як ЗСУ із Мі-8 знищили ворожий дрон

Українські бійці в небі змогли вразити та знищити ворожий безпілотник з бортового кулемета, встановленого на гелікоптері Мі-8. Про це військовий кореспондент Андрій Цаплієнко розповів в Telegram та показав вражаюче відео.
"Російський БПЛА вогнем з бортового кулемета збиває екіпаж українського гелікоптера Мі-8 в рамках комбінованої взаємодії засобів ППО", - підписав журналіст опубліковане відео.
Що за вертоліт Мі-8?
Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".
Війна Росії та України - останні новини
Нагадаємо, що раніше американський генерал Бен Годжес повідомив, що росіяни на Курщині втратили багато тисяч своїх "елітних" та професійних воїнів і через це Путін стягує строковиків у цей район.
Також стало відомо, що російська сторона не надсилала запит на гуманітарний коридор, щоб евакуювати своїх громадян із Курської області.
Нагадаємо, українські військові нанесли удар американськими бомбами GBU-39 по опорному пункту окупантів в Курській області.
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