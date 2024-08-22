Росіянам начхати на своїх: РФ не запрошувала гуманітарний коридор з Курщини

Москва не зверталась із офіційними запитами до Києва чи до Червоного Хреста про гуманітарний коридор із Курської області.

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Росіяни не захотіли створювати гуманітарний коридор з Курщини / колаж: Главред, фото: ВВС, Вікіпедія

Російська влада не запрошувала гуманітарний коридор із Курської області, щоб евакуювати людей. Такі повідомлення не надходили ні в Київ, ні в Червоний Хрест. Про це розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Telegram-канал "Ми Україна".

"Немає звернень російської влади. Ми свій мандат виконали, ми оголосили про таку можливість, а далі Росія повинна була це зробити - і цього не робить", - зазначила Верещук.

В свою чергу Україна заявила, що з 14 серпня готова відкрити гуманітарний коридор для евакуації жителів Курської області, які проявлять бажання покинути території Росії.

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Потім Верещук заявила, що Україна вже готує маршрути та варіанти гуманітарного коридору, але щоб він запрацював, потрібно офіційний запит російської сторони до Києва чи до Червоного Хреста.

Хто така Ірина Верещук Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021). "Скоро "атомка" буде наша!": який настрій панує серед бійців ЗСУ під Курськом

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Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, що раніше американський генерал Бен Годжес повідомив, що на Курщині росіяни втратили тисячі кваліфікованих військових та стягують туди строковиків.

Також стало відомом, що ЗСУ вдарили американськими бомбами GBU-39 по опорному пункту в Курській області.

Раніше ми повідомляли, що Путін перекидає в Курську область строковиків, щоб стримати український наступ.

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