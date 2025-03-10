'Є важелі тиску': США можуть різко змінити свою позицію щодо України

Американські громадяни та посадовці негативно ставляться до Росії, що може значно вплинути на подальші рішення Трампа, зазначає експерт.

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США можуть різко змінити свою позицію щодо України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Загородній:

Позиція Трампа щодо України є невигідною для США

Значна кількість політикуму США та виборців підтримують Україну

Трамп не зміг досягти жодних "швидких рішень"

Конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом може мати негативні наслідки для самої Америки. Очікувані швидкі результати, на які розраховував президент США, наразі не досягнуті. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Трамп фактично знецінює свою головну стратегію – "дайте гроші, і отримаєте безпеку". Через напруженість у відносинах із Зеленським багато хто може засумніватися, що навіть за умови оплати їхня безпека буде гарантована. В результаті така ситуація грає проти самих Сполучених Штатів.

Зокрема, Європа може переглянути необхідність виплачувати США 5% ВВП на оборону, розглядаючи можливість обмеження внесків до 3%. Адже Україна може стати основою для об'єднаної армії Європи, і, виділивши їй 20 млрд євро, вона здатна ефективніше виконати необхідні завдання, ніж США. Крім того, Франція та Британія можуть отримати фінансування для розширення своїх ядерних арсеналів, наприклад, до тисячі боєголовок, що забезпечить ядерну безпеку.

"Так, зовсім сваритися з американцями Європа не буде, але питання ставити почне. А це означає скорочення впливу США. Штати хоч і кажуть, що хочуть піти з Європи, проте це не зовсім так, адже, йдучи з Європи, вони втратять і важелі тиску на неї, і багато чого іншого", - вказує експерт.

Загородній зазначає, що в США 80% виборців негативно ставляться до Росії та Путіна, що задає певний політичний вектор. Серед республіканців цей показник нижчий, але все ж сягає 70%, тоді як серед демократів – 80%. Такі настрої є важливими для Трампа і впливатимуть на його рішення. Крім того, у Республіканській партії багато політиків підтримують Україну, а серед демократів ця підтримка ще сильніша, адже допомога Києву може стати ключовою ідеологічною платформою для їхнього відродження.

Дивіться відео інтерв'ю з Тарасом Загороднім, у якому він розповів про наслідки конфлікту Трампа і Зеленського:

"Трамп любить демонструвати швидкі результати. А що зі швидких результатів він покаже? Ціни на яйця зростають - як би смішно це не звучало, але це велика проблема для США: на наші гроші яйця там коштують уже 350 гривень. Швидких результатів немає, війна не закінчена, в Ізраїлі теж усе триває - а про що тоді говорити? Трампу потрібно щось демонструвати, але не виходить", - резюмував він.

Які найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ще під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявляв, що здатен завершити війну в Україні за 24 години. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог підтвердив, що ця обіцянка залишається актуальною. Про це він заявив під час дискусії в Раді з міжнародних відносин.

За словами Трампа, Україна неминуче буде змушена піти на мирну угоду з Росією. Таку думку він висловив під час виступу в Овальному кабінеті, повідомляє The New York Times.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що Трамп більше потребує України, ніж вона його. Адже без Києва чинний глава Білого дому ризикує зазнати як політичного, так і геополітичного провалу.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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