Зеленський відповів на критику з боку США та заявив про 'справжній мир'

Про що сказав Зеленський:
- Україна продовжує співпрацю із партнерами і розраховує на підтримку США на шляху до миру
- Україні потрібний справжній мир
Президент України Володимир Зеленський відповів на критику з боку адміністрації президента США Дональда Трампа щодо неготовності до початку мирних переговорів та закінчення війни в Україні. Відповідну заяву він зробив у своєму дописі в X (колишній Twitter).
Зеленський підкреслив, що Україна продовжує співпрацю з міжнародними партнерами.
"У нас вже були переговори та інші кроки, які відбудуться найближчим часом. Дуже важливо, щоб ми намагалися зробити нашу дипломатію дійсно предметною, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, - зазначив глава держави.
Він наголосив, що Україна прагне справжнього миру, оскільки саме українці найбільше цього потребують. Війна знищує міста й села, забирає людські життя, тож її необхідно зупинити та забезпечити безпеку.
"Ми працюємо разом з Америкою та нашими європейськими партнерами і дуже сподіваємося на підтримку США на шляху до миру. Мир потрібен якнайшвидше", - резюмував Зеленський.
Що відомо про останні звинувачення Трампа
3 березня Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо можливості укладення мирної угоди між Україною та Росією, звинувативши його у небажанні припинити війну.
Президент США відреагував на матеріал Associated Press, опублікувавши допис у своїй соцмережі Truth Social. У статті наводяться слова Зеленського, який зазначив, що угода про завершення війни "ще дуже, дуже далека". Водночас український лідер запевнив, що тісні відносини між Києвом і Вашингтоном збережуться, незважаючи на напружену розмову в Овальному кабінеті 28 лютого.
"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися! Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, і Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що вони не можуть виконати свою роботу без США - можливо, це не найкраща заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?", - написав Трамп.
Політика команди Трампа щодо України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, що сталася в Овальному кабінеті, Вашингтон очікує вибачень від Києва. Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц в інтерв’ю Fox News.
За даними CNN, Білий дім навмисно спровокував перепалку із Зеленським. Журналісти вважають, що Трамп і Венс намагалися дискредитувати українського президента, щоб послабити його політичні позиції. Також повідомляється, що Вашингтон нібито пришвидшує підготовку саміту Зеленського з Путіним.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив в ефірі ABC News, що адміністрація Трампа готова відновити контакти з Києвом, але Україна має продемонструвати готовність до мирних переговорів. Він також зазначив, що після конфлікту Зеленський та українські дипломати не спілкувалися з представниками Білого дому.
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