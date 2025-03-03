Зеленський відповів на критику з боку США та заявив про 'справжній мир'

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує справжнього миру та якнайшвидше, адже саме українці найбільше страждають від війни.

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Зеленський відповів на різкі заяви з боку команди Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Про що сказав Зеленський:

Україна продовжує співпрацю із партнерами і розраховує на підтримку США на шляху до миру

Україні потрібний справжній мир

Президент України Володимир Зеленський відповів на критику з боку адміністрації президента США Дональда Трампа щодо неготовності до початку мирних переговорів та закінчення війни в Україні. Відповідну заяву він зробив у своєму дописі в X (колишній Twitter).

Зеленський підкреслив, що Україна продовжує співпрацю з міжнародними партнерами.

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"У нас вже були переговори та інші кроки, які відбудуться найближчим часом. Дуже важливо, щоб ми намагалися зробити нашу дипломатію дійсно предметною, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, - зазначив глава держави.

Він наголосив, що Україна прагне справжнього миру, оскільки саме українці найбільше цього потребують. Війна знищує міста й села, забирає людські життя, тож її необхідно зупинити та забезпечити безпеку.

"Ми працюємо разом з Америкою та нашими європейськими партнерами і дуже сподіваємося на підтримку США на шляху до миру. Мир потрібен якнайшвидше", - резюмував Зеленський.

Що відомо про останні звинувачення Трампа

3 березня Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо можливості укладення мирної угоди між Україною та Росією, звинувативши його у небажанні припинити війну.

Президент США відреагував на матеріал Associated Press, опублікувавши допис у своїй соцмережі Truth Social. У статті наводяться слова Зеленського, який зазначив, що угода про завершення війни "ще дуже, дуже далека". Водночас український лідер запевнив, що тісні відносини між Києвом і Вашингтоном збережуться, незважаючи на напружену розмову в Овальному кабінеті 28 лютого.

"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися! Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, і Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що вони не можуть виконати свою роботу без США - можливо, це не найкраща заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?", - написав Трамп.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, що сталася в Овальному кабінеті, Вашингтон очікує вибачень від Києва. Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц в інтерв’ю Fox News.

За даними CNN, Білий дім навмисно спровокував перепалку із Зеленським. Журналісти вважають, що Трамп і Венс намагалися дискредитувати українського президента, щоб послабити його політичні позиції. Також повідомляється, що Вашингтон нібито пришвидшує підготовку саміту Зеленського з Путіним.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив в ефірі ABC News, що адміністрація Трампа готова відновити контакти з Києвом, але Україна має продемонструвати готовність до мирних переговорів. Він також зазначив, що після конфлікту Зеленський та українські дипломати не спілкувалися з представниками Білого дому.

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