Польща може закрити небо над Заходом України: за якої умови

Польща може закрити небо над Заходом України/ Укоборонпром, УНІАН

Польща може організувати протиракетний захист над західними областями України. Це може статися у тому разі, якщо РФ продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони України, які межують з Польщею.

Про це сказав екскерівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй, пише Onet. За його словами, його держава може вдатися до превентивних заходів.

"Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми введемо протиракетний захист над Західною Україною", – заявив Козєй.

При цьому він зазначив, що РФ уже програла війну на політичному та стратегічному рівні. Проте у разі якогось успіху Путін на Україні не зупиниться, а може продовжити свою агресію у Польщі, країнах Балтії і всього Заходу.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви, які звучали з вуст різних діячів, що нібито на фронті щодня гинуть 200-300, а то й 1000 українських воїнів. Він сказав, що ці діячі навіть не мають доступу до такої інформації і що такими заявами не можна розкидатися.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські воїни за добу знищили на фронті близько 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Українські воїни на Харківському напрямку націлені на те, щоб прорватися у тил військ окупантів, які діють на Слов’янському напрямку.

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