Валюта дорожчає на очах: яким буде курс долара та євро з 2 червня

Гривня послабилася на 27 копійок щодо однієї валюти.

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Курс валют на 2 червня / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Яким буде курс долара та євро у понеділок

На скільки послабилася гривня

У понеділок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,53 грн/дол. Про це йдеться на сайті НБУ.

Зазначається, що гривня залишилася на рівні попереднього показника.

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Водночас, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 47,07 грн/євро. Гривня послабилася на 27 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,53 - 41,56 грн/дол., а євро - 47,10 - 47,12 грн/євро.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Аналітики КІТ Group у своєму звіті розповіли, що курс долара в Україні найближчим часом суттєво не зміниться. Втім, протягом наступних декількох місяців ситуація може змінитися. Зокрема, наступного року один долар може подорожчати до 45 гривень, а можливо, навіть більше.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що у червні ситуація на валютному ринку України залишатиметься передбачуваною, без різких змін. Водночас курс долара може поступово зростати.

Варто додати, що Національний банк України наразі підтримує курс долара на рівні 41,5 гривень. Девальвація можлива лише наприкінці року, тому у найближчий час ситуація навряд чи кардинально зміниться.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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