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Зеленський оцінив зустріч Байдена з Сі й попередив про важливу проблему на фронті

Олексій Тесля
17 листопада 2023, 11:32
Вторгнення РФ має розглядатися під час переговорів лідерів супердержав, упевнений президент.
Зеленський, Байден
Володимир Зеленський оцінив зустріч Джо Байдена з Сі Цзіньпіном / Колаж: Главред, Фото: CNN , grupapgz.pl, president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вважає, що нещодавня зустріч американського президента Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна була корисна для України.

Глава держави переконаний, що зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна була "хорошою" для України, яка бореться з російською агресією, повідомляє 20 minutes.

"Ми розуміємо, що цей факт корисний для нас, їхня зустріч", - наголосив президент.

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Разом з тим він уточнив, що не може підтвердити, що лідери США і Китаю обговорювали війну в Україні, але сказав, що російське вторгнення має "так чи інакше розглядатися під час переговорів між лідерами супердержав".

Зеленський попередив про нестачу 155 мм снарядів

Водночас глава держави зазначає, що західні союзники скоротили постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм через війну в Ізраїлі.

За його словами, поставки західних снарядів скоротилися і сповільнилися після атаки ХАМАС на Ізраїль в жовтні.

"Це не те, що США сказали: ми нічого Україні не даємо. Ні. Просто кожен воює сам. Це життя. Я не кажу, що це позитивно, але це життя, і ми повинні захищати те, що належить нам", - цитує Зеленського Barrons.

Президент пояснив, що на сьогодні склади союзників "порожні або є легальний мінімум, який конкретна держава надати не може".

Разом з тим цих поставок недостатньо, заявив глава держави.

Водночас Зеленський подякував зусиллям США щодо нарощування виробництва боєприпасів.

Раніше у Китаї після зустрічі Сі з Байденом зробили заяву щодо війни РФ проти України. Китай після зустрічі глави держави Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом у Сан-Франциско не змінив своєї позиції щодо розв'язаної агресором Росією війни проти України.

Нагадаємо, Китай дотримується "нейтральної позиції" щодо війни Росії проти України. Також Пекін посилює співпрацю з Москвою і намагається просунути власний "план переговорів" України і Росії, який підтримує Путін.

Як повідомлялося раніше, Україна могла б погодитися на роль КНР як посередника в тому випадку, якщо Пекін переконає Москву вивести всі свої війська з українських територій.

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Володимир Зеленський Сі Цзіньпін Джо Байден війна Росії та України
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