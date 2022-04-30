Зеленська про спроби достукатись до російських матерів і дружин: "якщо труни не переконують, то мені нічого їм сказати"

Олена Зеленська висловилася про спроби достукатися до російських матерів та дружин / instagram.com/olenazelenska_official/

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, що у неї немає слів для російських жінок, матерів і дружин окупантів, тому що за два місяці війни до них нічого так і не дійшло.

Перша леді в інтерв'ю для польського видання Rzeczpospolita заявила, що якщо труни з російськими солдатами не стали приводом для жінок змінити свою позицію, то слова тут не допоможуть.

"Мені більше нічого сказати їм, тому що до них нічого не доходить. За ті два місяці, коли їх синів в Україні вбивали як злочинців і окупантів, вони встигли визначити свою позицію... Якщо труни їх не переконують, що тут щось не так - мені нічого їм сказати",- впевнена дружина президента.

Зеленська також сказала, що чіткої мети у президента РФ Володимира Путіна, окрім як знищити всіх українців, немає, тому що плани росіян постійно змінюються і не мають логіки.

"Але я їх суджу не за заявами, а у справах. І всім раджу так чинити. І те, що роблять російські війська в Україні, прямо веде до висновку, що росіяни намагаються повністю знищити українців. Це їхня справжня мета", - зазначила вона.

Перша леді України додала, що дійшла такого висновку після численних трагедій, зокрема, у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Краматорську та містах Київщини.

читайте також"Вони мстять світу": Олена Зеленська пояснила, як російські окупанти перетворюються на маніяківРаніше перша леді України Олена Зеленська розповіла, що її чоловік, президент Володимир Зеленський завжди був людиною, на яку можна покластися, і не змінився через війну.

За її словами, глава держави-людина, яка ніколи не підведе і вистоїть до кінця.

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