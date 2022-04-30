УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленська про спроби достукатись до російських матерів і дружин: "якщо труни не переконують, то мені нічого їм сказати"

30 квітня 2022, 13:18

Перша леді України вважає, що головною метою Росії в Україні є знищення нашої нації.

false
Олена Зеленська висловилася про спроби достукатися до російських матерів та дружин / instagram.com/olenazelenska_official/

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, що у неї немає слів для російських жінок, матерів і дружин окупантів, тому що за два місяці війни до них нічого так і не дійшло.

Перша леді в інтерв'ю для польського видання Rzeczpospolita заявила, що якщо труни з російськими солдатами не стали приводом для жінок змінити свою позицію, то слова тут не допоможуть.

"Мені більше нічого сказати їм, тому що до них нічого не доходить. За ті два місяці, коли їх синів в Україні вбивали як злочинців і окупантів, вони встигли визначити свою позицію... Якщо труни їх не переконують, що тут щось не так - мені нічого їм сказати",- впевнена дружина президента.

Зеленська також сказала, що чіткої мети у президента РФ Володимира Путіна, окрім як знищити всіх українців, немає, тому що плани росіян постійно змінюються і не мають логіки.

"Але я їх суджу не за заявами, а у справах. І всім раджу так чинити. І те, що роблять російські війська в Україні, прямо веде до висновку, що росіяни намагаються повністю знищити українців. Це їхня справжня мета", - зазначила вона.

Перша леді України додала, що дійшла такого висновку після численних трагедій, зокрема, у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Краматорську та містах Київщини.

читайте також"Вони мстять світу": Олена Зеленська пояснила, як російські окупанти перетворюються на маніяківРаніше перша леді України Олена Зеленська розповіла, що її чоловік, президент Володимир Зеленський завжди був людиною, на яку можна покластися, і не змінився через війну.

За її словами, глава держави-людина, яка ніколи не підведе і вистоїть до кінця.

Читайте також:

viber
війна в Україні Олена Зеленська
Реклама
Популярне
Кінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часомКінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часом Грошове благополуччя і здійснення бажань: кому зі знаків крупно пощастить протягом 5 роківГрошове благополуччя і здійснення бажань: кому зі знаків крупно пощастить протягом 5 років Гороскоп на тиждень 2-8 травня: Тільцям - важлива подія, Левам - удача в грошах, Водоліям - важлива зустрічГороскоп на тиждень 2-8 травня: Тільцям - важлива подія, Левам - удача в грошах, Водоліям - важлива зустріч "Чорний" долар різко рвонув вгору: стала відома несподівана причина"Чорний" долар різко рвонув вгору: стала відома несподівана причина Гороскоп на травень 2022 для Дів: великий прибуток, яскраве особисте життя і підвищення на роботіГороскоп на травень 2022 для Дів: великий прибуток, яскраве особисте життя і підвищення на роботі
Підтримайте Главред

Останні новини

13:23

Дешева комедія, або Як у Кремлі збиралися зробити Царьова заступником Януковича

13:20

Орки заселяють невідомих у будинки українців під МаріуполемВідео

13:18

Зеленська про спроби достукатись до російських матерів і дружин: "якщо труни не переконують, то мені нічого їм сказати"Відео

13:12

Петросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжку

13:00

Гороскоп на завтра 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

Реклама
12:52

Нацисти планують танці з бубнами: в окупованій Каховці колаборанти готуються до 9 травня

12:46

Гребуть навіть з інвалідністю:  в "Л/ДНР" скасували медогляд призовників і мобілізують усіх підрядВідео

12:27

Сонячне затемнення 30 квітня вдарить по "катові Алеппо" Дворнікову та Росії - прогноз астролога

12:21

Путін не звертає увагу на пропозиції щодо евакуації людей з Маріуполя-Подоляк

11:59

Допомога по безробіттю: у Мінекономіки розповіли, як його можуть отримати працевлаштованіВідео

11:54

Рахунок на мільярди: стало відомо, в яку копійку "влетіла" РФ, запускаючи ракети по УкраїніВідео

11:24

Самоембарго Росії: як Путін знову ставить на слабкість ЗаходуПогляд

11:18

Замість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травняВідео

11:11

Окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Попасній

11:08

"Він втратив все, замку немає": Галкін розплачується за підтримку України у війні з РосієюВідео

10:42

"Швиденько зібрати манатки і зникнути": Невзоров заявив про поворотну точку у війні в Україні

10:34

Ховалась в коридорі, на неї впали стіни: подробиці загибелі журналістки від удару ракетою по КиєвуФотоВідео

10:19

ЗСУ накрили артилерією ворожий пункт управління: у росіян багато втрат - епічні кадриВідео

09:59

Пили, ґвалтували і знімали на телефон: окупанти вимістили злість на 15-річній дівчинці з Ворзеля

09:57

Буде війна, а не спецоперація: експерт розповів про плани Путіна оголосити загальну мобілізацію 9 травняВідео

Реклама
09:38

РФ планує усунути те, що стримує наступ: британська розвідка розповіла про плани Кремля

09:18

10 повітряних цілей за добу: ЗСУ назавжди приземлили хвалений Су-25Відео

09:17

Путіну не вдасться затягнути війну в УкраїніПогляд

09:15

Спецпарфюмерні війська постаралися: Смольянінов розповів про зустріч з Путіним та його дивний запах

08:26

"Не поділили награбоване": Арестович назвав переможців перестрілки між чеченцями і бурятами під Чорнобаївкою

08:25

Естафету пожеж підхопив Сахалін: загорілася російська електростанція неподалік ЯпоніїВідео

07:57

Окупант-тіктокер зафіксував свою смерть на відеоВідео

07:50

Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

07:40

Вночі окупанти вдарили по Харкову, спалахнула потужна пожежа

07:32

Календар магнітних бур на травень 2022: дати, симптоми і астропрогноз

07:13

У Пентагоні оцінили ризик застосування Путіним ядерної зброї

07:00

День прикордонника 2022 в Україні: потужні привітання та листівки захисникам

06:46

Україні загрожує "другий Маріуполь": яке місто під загрозою - Der Spiegel

06:31

Захід готувався до війни з інопланетянами, але не з ПутінимПогляд

06:25

Гороскоп на травень 2022 для Водоліїв: повернення до колишнього, нова вершина та гроші

05:10

НАТО - дуже слабкий блок, в України є шанс створити потужний союз з Британією та Польщею - БадракВідео

04:40

Таролог розкрила несподіваний діагноз Путіна і назвала терміни закінчення війни

04:10

Україну в травні підморозить: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

03:34

Як позбутися від підвищеного тиску: лікарі назвали шість способів

03:03

Гороскоп на тиждень 2-8 травня: Тільцям - важлива подія, Левам - удача в грошах, Водоліям - важлива зустріч

Реклама
02:35

РФ уже програла війну в Україні, але "програш" може затягнутися на роки – військовий експертВідео

02:02

"Це і в мене зараз стріляють теж. Не можна мовчати": зірка 9 роти засудив війну в УкраїніВідео

01:25

Військовий експерт оцінив шанси окупантів захопити місто-форпост на сході УкраїниВідео

00:21

Армія РФ сповільнила наступ: Арестович назвав дві причини

29 квітня, п'ятниця
23:54

Яким чином надати підтримку постраждалим від війни: поради психолога

23:47

Путін готує важливу заяву на 9 травня: ЗМІ розкрили сценарій КремляВідео

23:36

Захисники Маріуполя в обмін на "ПМР": Гіркін розкрив несподіваний сценарій таємних переговорівВідео

23:27

США почали підготовку українських військових у Німеччині - Пентагон

23:11

Метрополітен опера замінила Нетребко на українську співачку

23:05

Зеленський висловився щодо дефіциту бензину: коли вирішать проблемуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти