Заборона російської музики в Україні: в РНБО відповіли на запитання/ колаж ua.depositphotos.com

Українська Верховна Рада 19 червня підтримала проєкт закону про заборону публічного транслювання російської музики у громадських місцях, а також у медіаресурсах. В Центрі протидії дезінформації при РНБО відповіли на ряд питань, які виникли в зв'язку з цим в українців.

Чи торкнеться заборона тих музикантів, які публічно проти Путіна?

Законопроєкт не стосується співаків, які знаходяться в переліку музичних виконавців, які засуджують війну проти України. Документ зараз проходить фінальну станцію і ось-ось буде оприлюднений.

Чи торкнеться заборона старих хітів і кліпів на них?

"Закон стосується пісень і кліпів виконавців, які є громадянами РФ, або стали ними після 1991 року, і публічно підтримують війну в Україні. Виняток - колишні громадяни РФ, які живі або на момент смерті не підтримували війну в Україні", ‒ зазначили в ЦПД.

Що буде з концертами російських співаків?

Заборона стосується і гастролей російських артистів, проте винятком будуть виконавці, які потраплять в "білий" список.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада України прийняла закон про заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.

"За" проголосували 303 народних депутати. Крім того, парламент заборонив імпорт і книг з Росії, Білорусі та окупованих територій.

Законом повністю і безстроково забороняється:

публічне виконання,

публічний показ,

публічну демонстрацію,

публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом.

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