Заборона російської музики в Україні: в РНБО відповіли на запитання

В Україні нардепи нещодавно заборонили публічні трансляції російської музики. Чиновники РНБО відповіли на популярні питання, які є в українців за законом.
Українська Верховна Рада 19 червня підтримала проєкт закону про заборону публічного транслювання російської музики у громадських місцях, а також у медіаресурсах. В Центрі протидії дезінформації при РНБО відповіли на ряд питань, які виникли в зв'язку з цим в українців.
Чи торкнеться заборона тих музикантів, які публічно проти Путіна?
Законопроєкт не стосується співаків, які знаходяться в переліку музичних виконавців, які засуджують війну проти України. Документ зараз проходить фінальну станцію і ось-ось буде оприлюднений.
Чи торкнеться заборона старих хітів і кліпів на них?
"Закон стосується пісень і кліпів виконавців, які є громадянами РФ, або стали ними після 1991 року, і публічно підтримують війну в Україні. Виняток - колишні громадяни РФ, які живі або на момент смерті не підтримували війну в Україні", ‒ зазначили в ЦПД.
Що буде з концертами російських співаків?
Заборона стосується і гастролей російських артистів, проте винятком будуть виконавці, які потраплять в "білий" список.
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Нагадаємо, раніше Верховна Рада України прийняла закон про заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.
"За" проголосували 303 народних депутати. Крім того, парламент заборонив імпорт і книг з Росії, Білорусі та окупованих територій.
Законом повністю і безстроково забороняється:
- публічне виконання,
- публічний показ,
- публічну демонстрацію,
- публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом.
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