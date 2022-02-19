"Записали відосик": в ОГП розкрили постановку "евакуаційного відео" бойовиків

Ірина Венедиктова / УНІАН

Україна зафіксувала дати створення файлів відеозвернень ватажків т. зв. "ЛНР" і "ДНР" про масову евакуацію жителів тимчасово окупованих територій з кримінально-процесуальної точки зору, заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Таким чином вона в своєму Facebook прокоментувала заздалегідь сплановане і записане відео, на якому Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголошують про нібито термінову евакуацію місцевих жителів в РФ.

"Хочу дещо доповнити новину про заяви ватажків "ЛНР" і "ДНР" процесуальними фактами, які для нас з вами мають велике значення. Прокурори зафіксували дати створення файлів коректно і з кримінально-процесуальної точки зору. Чому це важливо - тому що пізніше ми обов'язково притягнемо до кримінальної відповідальності всіх, хто зрежисував цей театр абсурду", - написала генпрокурор.

Вона підкреслила, що для того, щоб притягнення до відповідальності відбулося не тільки в українських судах, але і в зарубіжних інститутах – "ми повинні вести себе послідовно, професійно і процесуально бездоганно".

"Органи української прокуратури змусять всіх ляльководів і їх підопічних відповісти за скоєне", - заявила Венедиктова.

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"Евакуаційне відео" бойовиків: що кажуть у МВС

Зазначимо, що перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в Facebook повідомив, що "проросійські ватажки в ОРДЛО заздалегідь підготували своє "евакуаційне відео".

"Аналіз метаданих відеофайлу, здійснений Кіберполом, чітко підтверджує час і дату його створення - 16.02", - повідомив він.

"Тобто все свідчить про заздалегідь узгоджений план дій. 16.02 записали відосик. Вчора почали обстріл українських населених пунктів, включаючи дитячі садки і школи (звинувачуючи в цих обстрілах саму Україну). Сьогодні продовжили обстріли, оприлюднили заготовлене раніше відео, а також почали харасити місцеве населення Донецька і Луганська вуличною стріляниною, щоб стимулювати людей сідати в "евакуаційні автобуси" на Ростов", - додав Єнін.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.

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