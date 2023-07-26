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Західні країни готові хоч сьогодні заморозити війну в Україні - Загородній

Юлія Куришко
26 липня 2023, 02:10
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Захід повинен надавати зброю відповідно до його зобов'язань, вважає Тарас Загородній.
Західні країни готові хоч сьогодні заморозити війну в Україні - Загородній
Загородній розповів про загрозу замороження війни / колаж: Главред, фото: 17 ОТБР імені Констянтина Пестушко, Facebook

На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. Спілкуючись із читачами, він розповів, наскільки суттєвою є загроза заморозки війни в Україні.

"Загроза завжди існує. Чимало західних країн готові хоч сьогодні заморозити війну. Однак це не відповідає нашим інтересам. Наша позиція така: давайте зброю, і ми звільнимо власні території. Адже є договір про непорушність кордонів, підписаний у Гельсінкі в 1975 році, тому Захід повинен надавати зброю відповідно до його зобов'язань, а не розповідати нам про те, що ми повинні віддати Росії свої території", - пояснив Загородній.

Експерт також підкреслив, що ми самі повинні ставати сильнішими.

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"Адже якби зараз у нас була тисяча або навіть сотня ракет, які здатні бити по території РФ, ні про яке заморожування не йшлося б. У такій ситуації Росія б бігала перед нами, просила б і благала, щоб ми не знищували її армію в обмін на те, що вона піде з нашої території", - додав Загородній.

Заморозка війни в Україні

Нагадаємо, що Роман Світан розповів, що заморозки війни не буде, а до кінця року ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року. Військовий експерт розповів, на яких ділянках фронту справи у російських військ ідуть найгірше, де найбільш ймовірне активне просування ЗСУ.

Михайло Подоляк розповів, що Україна не піде на заморозку, затяжної війни не буде. Військові ресурси України зростають, а можливості країни-окупанта Росії стрімко скорочуються, додав радник керівника Офісу президента.

ЗСУ пішли вперед і прорвалися на Бердянському напрямку. Українські військові здобули частковий успіх та просунулись від 350 м до 1,4 км на Бердянському напрямку.

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