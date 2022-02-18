Загадкова смерть підлітків: На Луганщині знайшли мертвими школярку та молодого хлопця

Загиблими є 14-річна учениця однієї зі шкіл міста та 19-річний хлопець.
В Луганської області поліція встановлює обставини загибелі хлопця і неповнолітньої дівчини в місті Новодружеськ.
Як повыдомила прес-секретар обласної поліції Тетяна Погукай, поліцейськими встановлено, що загиблими є 14-річна учениця однієї зі шкіл міста та 19-річний хлопець.
"Сьогодні, 18 лютого, в поліцію м.Лисичанськ надійшло повідомлення про виявлення двох тіл біля будинку по вул. Грушевського м. Новодружеськ. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи, експерти криміналісти, кінологи, співробітники ювенальної превенції, що встановлюють всі обставини події", - йдеться в повідомленні.
Тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи.
Встановлення обставин події перебуває на контролі начальника ГУНП в Луганській області.
читайте такожВбивство хлопчика-сироти: у Запоріжжі затримано двох рецидивістів
Нагадаємо, раніше в Рубіжному Луганської області був виявлено вбитим співробітника патрульної поліції.
Тіло правоохоронця зі слідами насильницької смерті було знайдено на території адміністративної будівлі.
Читайте ще:
- Тіло пролежало під дощем всю ніч: подробиці звірячого вбивства заробітчанки в Польщі
- "Тіла знайшли в бусі": у Київській області сталося подвійне вбивство, загинула сімейна пара
- Заколов викруткою, обезголовив і закопав: з'ясувалися подробиці моторошного вбивства