Загадкова смерть підлітків: На Луганщині знайшли мертвими школярку та молодого хлопця

Поліція розслідує обставини загибелі хлопця та школярки на Луганщині / УНІАН

В Луганської області поліція встановлює обставини загибелі хлопця і неповнолітньої дівчини в місті Новодружеськ.

Як повыдомила прес-секретар обласної поліції Тетяна Погукай, поліцейськими встановлено, що загиблими є 14-річна учениця однієї зі шкіл міста та 19-річний хлопець.

"Сьогодні, 18 лютого, в поліцію м.Лисичанськ надійшло повідомлення про виявлення двох тіл біля будинку по вул. Грушевського м. Новодружеськ. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи, експерти криміналісти, кінологи, співробітники ювенальної превенції, що встановлюють всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

Тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи.

Встановлення обставин події перебуває на контролі начальника ГУНП в Луганській області.

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Нагадаємо, раніше в Рубіжному Луганської області був виявлено вбитим співробітника патрульної поліції.

Тіло правоохоронця зі слідами насильницької смерті було знайдено на території адміністративної будівлі.

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