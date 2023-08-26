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Навіщо окупанти дратують українців постійними тривогами: у ЗСУ назвали 3 причини

Аліна Дембіцька
26 серпня 2023, 17:37 оновлено 26 серпня, 17:38
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Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що інформацію про зліт МіГів в глибині території РФ Україна отримує від партнерів.
Российский самолет МиГ-31К, Юрий Игнат
Чому в Україні почастішали повітряні тривоги? / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Упродовж останніх днів в Україні були численні повітряні тривоги у зв'язку зі злетом ворожих винищувачів МіГ-31К. Загарбники піднімають свої літаки, щоб перевірити українську ППО, провести тренування льотного складу та вплинути на психологічний стан українців. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Перш за все, польоти все ж таки пов’язані з тренуванням льотного складу, з виходом в райони пусків. Таким чином навчання пілотів – це безперервний процес, і він триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій вони "натаскують" їх. Плюс повітряні тривоги, які в Україні постійно дратують людей, що впливає на нашу економіку і на наш психологічний стан, ворог це прекрасно розуміє", -пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що інформацію про зліт МіГів в глибині території РФ Україна отримує від партнерів. Також йдеться про дані про перебування літаків у повітряному просторі Росії, про те, чи заряджені вони ракетами чи ні. За його словами, є інформація розвідувальна, є інформація від партнерів, а є своя радіолокаційна розвідка.

відео дня

"Вони (літаки МіГ - ред.) піднімаються далеко в тилу Росії… Ми нашими радіолокаційними станціями, на жаль, не можемо фіксувати МіГи, які летять далеко в Росії, тому що відстежуються польоти ворожої авіації на окупованій території, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону", - сказав Ігнат.

Повітряні тривоги в Україні

Як повідомляв Главред, російські окупанти нещодавно вдалися до хитрощів під час оголошеної в Україні повітряної тривоги. За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, ворог імітував пуски "Кинджалів".

Повітряні сили зафіксували Міг-31К у небі біля України. Після відбою тривоги в Україні окупанти повторили зліт носія "Кинджалів". Після цього мережею почали ширитися чутки про нібито проліт ракет. Ігнат зазначив, що в той момент Повітряні сили зафіксували в районі півночі України "засічку".

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави зауважив, що Україна обов'язково вистоїть проти ударів "російського зла".

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

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