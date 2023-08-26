Навіщо окупанти дратують українців постійними тривогами: у ЗСУ назвали 3 причини

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що інформацію про зліт МіГів в глибині території РФ Україна отримує від партнерів.

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Чому в Україні почастішали повітряні тривоги? / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Упродовж останніх днів в Україні були численні повітряні тривоги у зв'язку зі злетом ворожих винищувачів МіГ-31К. Загарбники піднімають свої літаки, щоб перевірити українську ППО, провести тренування льотного складу та вплинути на психологічний стан українців. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Перш за все, польоти все ж таки пов’язані з тренуванням льотного складу, з виходом в райони пусків. Таким чином навчання пілотів – це безперервний процес, і він триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій вони "натаскують" їх. Плюс повітряні тривоги, які в Україні постійно дратують людей, що впливає на нашу економіку і на наш психологічний стан, ворог це прекрасно розуміє", -пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що інформацію про зліт МіГів в глибині території РФ Україна отримує від партнерів. Також йдеться про дані про перебування літаків у повітряному просторі Росії, про те, чи заряджені вони ракетами чи ні. За його словами, є інформація розвідувальна, є інформація від партнерів, а є своя радіолокаційна розвідка.

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"Вони (літаки МіГ - ред.) піднімаються далеко в тилу Росії… Ми нашими радіолокаційними станціями, на жаль, не можемо фіксувати МіГи, які летять далеко в Росії, тому що відстежуються польоти ворожої авіації на окупованій території, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону", - сказав Ігнат.

Повітряні тривоги в Україні

Як повідомляв Главред, російські окупанти нещодавно вдалися до хитрощів під час оголошеної в Україні повітряної тривоги. За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, ворог імітував пуски "Кинджалів".

Повітряні сили зафіксували Міг-31К у небі біля України. Після відбою тривоги в Україні окупанти повторили зліт носія "Кинджалів". Після цього мережею почали ширитися чутки про нібито проліт ракет. Ігнат зазначив, що в той момент Повітряні сили зафіксували в районі півночі України "засічку".

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