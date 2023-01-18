Катастрофа в Броварах: Росія поширює дикі фейки про трагедію

Російська пропаганда встигла створити кілька фейків про трагедію в Броварах, де загинуло керівництво МВС.

У Броварах впав вертоліт / Магнолія ТВ, скріншот

18 січня у Броварах розбився вертоліт, на якому знаходилося керівництво МВС України.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, російська пропаганда встигла створити кілька фейків про цю трагедію.

"ФЕЙК 1. Вертоліт збила Українська ППО. ПРАВДА. Це була одна з перших і менш ймовірних версій, оскільки жодного стороннього об'єкта в небі не було зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

ФЕЙК 2. Це саме той неякісний вертоліт, який закупив у 2018 році колишній глава МВС.

ПРАВДА. Це дезінформація, оскільки всі вертольоти проходять технічний огляд перед вильотом, і якби була виявлена несправність, йому б не дали дозвіл на виліт або замінили б на справний.

"Одна з пізніх версій була містична історія щодо "замовленого" вбивства екіпажу російськими спецслужбами для нарощування паніки і страху, що всі українці беззахисні перед "великою Росією", - йдеться в повідомленні.

Також в РНБО зазначили, що найбільш цинічно виглядало повідомлення керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який намагався висловити співчуття, що є маніпуляцією, оскільки його "елітні" воїни продовжують вбивати українців.

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

В результаті трагедії загинули щонайменше 14 осіб, ще 22 людини постраждали.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

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