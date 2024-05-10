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Ядерні загрози Путіна: експерт дав прогноз про катастрофічні наслідки для РФ

Андрій Ганчук
10 травня 2024, 17:37
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Сполучені Штати і Китай категорично проти застосування ядерної зброї, і Володимир Путін це розуміє, зазначив політичний експерт Тарас Загородній.
Путін, ядерна зброя
Путін розуміє катастрофічні наслідки в разі застосування ядерної зброї - Загородній / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ядерні погрози агресора Росії пов'язані з тим, що допомога Заходу Україні посилюється, а літаки F-16 можуть бути носіями ядерної зброї. У Кремлі знають, що застосування тактичної ядерної зброї проблем не вирішить, а Путін розуміє катастрофічні наслідки для РФ у разі її застосування. Адже США і Китай проти. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів, чому Путін доручив своєму міністерству оборони провести випробування тактичної ядерної зброї.

"Росія бачить, що допомога Україні від Заходу посилюється. Адже вони і F-16 назвали загрозою, оскільки ці літаки призначені для несення ракет з ядерною боєголовкою. Цим РФ намагається легітимізувати єдиний свій козир - ядерне озброєння", - вважає експерт.

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За його словами, Росія розуміє наслідки у разі застосування ядерної зброї і знає, що проблем Кремля такий крок не вирішить.

"Якби росіяни знали, що це вирішить проблему, вони б уже давно застосували таку зброю. Але тактична ядерна зброя народилася перед стратегічною, за часів мільйонних армій, які збиралися разом. Крім того, тактичну ракету можна збити - в принципі, Росія і так активно б'є по Україні носіями. Інша справа - наслідки удару. Категорично проти нього і Китай, і США, і Путін розуміє, що наслідки для РФ будуть катастрофічними", - підкреслив Тарас Загородній.

Ядерні загрози Росії - головні новини за темою:

Глава Кремля Володимир Путін доручив Міноборони РФ провести випробування нестратегічної ядерної зброї. Маневри росіяни збираються виконати вже найближчим часом. Мета - мовляв, відповідь на "зростаючі загрози".

Ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна, сказали у Головному управлінні військової розвідки України. Поки що нічого нового не фіксується, спецслужби збирають інформацію.

У Польщі оцінили загрозу ядерного удару від Путіна: міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що російським генералам тоді доведеться або виконати наказ, або позбутися глави Кремля.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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ядерна зброя Володимир Путін Тарас Загородній
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