Ядерні загрози Путіна: експерт дав прогноз про катастрофічні наслідки для РФ

Сполучені Штати і Китай категорично проти застосування ядерної зброї, і Володимир Путін це розуміє, зазначив політичний експерт Тарас Загородній.

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Путін розуміє катастрофічні наслідки в разі застосування ядерної зброї - Загородній / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ядерні погрози агресора Росії пов'язані з тим, що допомога Заходу Україні посилюється, а літаки F-16 можуть бути носіями ядерної зброї. У Кремлі знають, що застосування тактичної ядерної зброї проблем не вирішить, а Путін розуміє катастрофічні наслідки для РФ у разі її застосування. Адже США і Китай проти. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів, чому Путін доручив своєму міністерству оборони провести випробування тактичної ядерної зброї.

"Росія бачить, що допомога Україні від Заходу посилюється. Адже вони і F-16 назвали загрозою, оскільки ці літаки призначені для несення ракет з ядерною боєголовкою. Цим РФ намагається легітимізувати єдиний свій козир - ядерне озброєння", - вважає експерт.

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За його словами, Росія розуміє наслідки у разі застосування ядерної зброї і знає, що проблем Кремля такий крок не вирішить.

"Якби росіяни знали, що це вирішить проблему, вони б уже давно застосували таку зброю. Але тактична ядерна зброя народилася перед стратегічною, за часів мільйонних армій, які збиралися разом. Крім того, тактичну ракету можна збити - в принципі, Росія і так активно б'є по Україні носіями. Інша справа - наслідки удару. Категорично проти нього і Китай, і США, і Путін розуміє, що наслідки для РФ будуть катастрофічними", - підкреслив Тарас Загородній.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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