"Я вважаю це дивом": Стерненко особисто розповів про свій стан і деталі замаху

Нападниця випустила кілька куль у бік Сергія Стерненка. Одна з них "прошила" стегно громадського діяча.

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Нові подробиці нападу на Стерненка / Колаж: Главред, фото: Сергій Стерненко, скріншот із відео

Що відомо:

1 травня відбувся замах на Сергія Стерненка

Нападниця кілька разів вистрелила у бік Стерненка

Стерненко не отримав важких поранень

1 травня відбувся замах на українського активіста та волонтера Сергія Стерненка. У прямому ефірі він особисто розповів, як все сталося та у якому він стані.

Виявляється, це був вже четвертий замах на життя Стерненка. Інші три відбулись у 2018 році. Активіст найняв охорону після того, як був вбитий громадський діяч Дем'ян Ганул. У четвер, 1 травня, було рівно 7 років з моменту другого нападу. Сергій провів пряму трансляцію удома, після чого він вийшов з будинку, щоб їхати у справах. У цей момент, виходячи з дому, він почув постріли.

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"Вчора мене охороняла змішана група. Перший чоловік, який виходив, це був мій охоронець, за ним ішов я, третій був "альфівець". "Альфівець" фактично вчора врятував мені життя. Коли ця мразота почала стріляти, він вибив у неї з рук пістолет, повалив на землю, скрутив, затримав. Я вже тоді, отримавши поранення, заліз в автівку та дав водію вказівку терміново їхати до лікарні", - розповів він.

Дивіться відео про замах на Сергія Стерненка:

Нові відомості нападу на Стерненка / фото: скріншот

Вже у машині Стерненко наклав собі турнікет. Виявилось, що куля "прошила" праве стегно.

"Слава богу, нічого серйозного. Не зачепило кістку, не зачепило великі судини, трішечки зачепило м'яз і м'які тканини. Фактично це така подряпина від кулі і дві дірки у джинсах", - каже він.

Загалом жінка вистрелила щонайменше тричі, каже Стерненко. Одна з куль пролетіла через кофту охоронця, але сам чоловік не постраждав. Також відомо, що кулі пробили два колеса, ще одна застрягла у водійських дверях, не пробила броню.

"Я вважаю це дивом, що я отримав таке незначне поранення", - каже він.

Виявилось, що ця жінка орендувала квартиру у тому ж будинку, в якому жив Стерненко.

"Вона бродила по будинку, лазила по паркінгу, у тому числі і там, де паркується моє авто. Нам її поведінка видалася підозрілою, але ніхто, напевно, не чекав, що вона буде так стріляти, чекати на мене при виході з будинку", - каже активіст.

Сергій Стерненко також не вірить у слова нападниці про те, що вона нібито не знала про російський слід у цьому замовленні.

"Вона каже, що вона має проблеми зі здоров'ям. Вони нібито має проблеми з нирками і їй потрібен діаліз, і їй пообіцяли пересадку нирки, якщо вона мене вб'є. Сьогодні вона на суді сказала, що вона думала, що їй завдання ставили "СБУшники". Я відкидаю це. Я твердо переконаний, що їй ставили завдання представники російських спецслужб і вона усвідомлювала, що їй ставлять завдання представники російських спецслужб. Зрештою, вона навіть на початку зробила заяву через свого адвоката, що вона зізнається у злочині, що вона кається і її завербували російські спецслужби", - пояснив він.

Також активіст відреагував на закиди інших людей, які були незадоволені вартістю його броньованого автомобіля. Стерненко зазначив, що його доходи дозволяють йому придбати такий автомобіль, але він був взятий в оренду.

"Я бачив коментарі деяких шакалів, які почали розповідати, яке авто у Стерненка, авто броньоване та взяте в оренду, і якщо буде потрібно я ще візьму, і мені байдуже на деяких унікумів, що вони там будуть розповідати. Хай я буду краще живий, цілий і не подобатися деяким істотам, аніж я буду мертвий, святий, героєм і так далі", — сказав Стерненко.

Замах на Сергія Стерненка - що відомо

Нагадаємо, 1 травня в Києві на активіста та волонтера Сергія Стерненка скоєно замах - його поранили з вогнепальної зброї. Напад скоїла жінка, яку оперативно затримала СБУ. У СБУ підтвердили спробу вбивства й оприлюднили фото затриманої.

2 травня стали відомі деталі про нападницю. Затримана – 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. В кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкий заробіток" в інтернеті.

За результатами обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сергій Стерненко - колишній голова одеського осередку "Правого сектора", відомий боротьбою проти забудови Одеси. У 2018 році пережив три замахи, один із яких закінчився смертю нападника, через що самого Стерненка звинувачували у вбивстві.

Після початку повномасштабної війни Стерненко став активним волонтером і заснував фонд "Спільнота Стерненка", який забезпечує ЗСУ FPV-дронами. З 2022 року фонд передав військовим понад 176 тисяч дронів.

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