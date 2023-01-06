Морпіхи РФ, що вижили, втекли з поля бою: ЗСУ вибили окупантів з-під Гуляйполя

44 окрема артилерійська бригада ЗСУ накрила окупантів РФ в районі міста Гуляйполе.

Удар по позиціях РФ на Запоріжжі / скріншот

В Запорізької області, в районі Гуляйполя, бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола розгромили позиції хвалених російських морських піхотинців, які рятувалися втечею.

Відеозапис атаки артилеристів опублікував нардеп IX скликання Юрій Мисягін. При цьому на записі видно, що окупанти, що вижили, почали тікати вже після першого пострілу.

При цьому попадання українських артилеристів заскочили російських морпіхів вже на значній відстані від їх позицій.

"44 окрема артилерійська бригада ЗСУ в районі міста Гуляйполе, змусила російських морпіхів тікати зі своїх позицій. Хто затримався - той в чорному пакеті додому", — пише в коментарі до відео автор публікації.

/ Скріншот

Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.

За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків"бавовни".

За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.

Нагадаємо, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.

Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram.

"Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.

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