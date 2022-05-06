Смертельна ДТП на Рівненщині: 17-річний хлопець рятував матір та отримав 60% опіків тіла

Масштабна ДТП на Рівненщині сталася 3 травня / Колаж НПУ, ua.depositphotos.com

Увечері 3 травня на трасі Київ-Чоп сталася наймасштабніша ДТП за останнє десятиліття - зіткнулися мікроавтобус, бензовоз і рейсовий автобус. Наймолодшому потерпілому в аварії всього 17 років. Вадим Скрипець намагався врятувати свою матір, проте вона померла, а хлопець отримав 60% опіків тіла.

Про це повідомила народний депутат і член Комітету Верховної Ради з прав людини Ірина Суслова.

У грудні 2021 року Вадим втратив батька, а нещодавно вирішив евакуювати до Польщі свою матір. З Ніжина родина вирушила до Києва, а потім - у напрямку Львова.

"Автобус, в якому їхала сім'я Вадима, в'їхав у вже палаючий бензовоз. У пасажирів було мало часу, щоби вибратися, але хлопець не міг залишити єдину рідну людину, яка залишилася в його житті – мати. Попри біль від опіків, він намагався врятувати матір, поки були сили, поки міг встояти на ногах... мати померла на місці, а Вадим отримав 60% опіків тіла", - написала Суслова.

Вадим Скрипець рятував матір і отримав 60% опіків тіла / Фото facebook.com/ir.suslova

Завдяки чуйності людей всього за добу на лікування мужнього юнака вдалося зібрати майже 2 млн грн. Всі гроші передали тітці Вадима, тепер йому потрібне довге і витратне лікування, а також реабілітація.

Смертельна ДТП на Рівненщині - що відомо

На момент ДТП в салоні автобуса Setra, який прямував до Польщі, знаходилися 34 пасажири і один водій. З'ясувалося, що ще один пасажир мав сідати в місті Броди, другий водій — у Львові.

Водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, який влаштував ДТП, здійснював маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з бензовозом.

Особа загиблого водія мікроавтобуса поки не встановлена.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що кількість загиблих у ДТП зросла до 26 осіб. З них 24 пасажири і два водії — мікроавтобуса і автобуса.

Травмувалися 12 осіб: 11 – пасажирів автобуса та водій бензовозу.

Всі пасажири віком від 17 до 69 років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років.

Всі учасники ДТП з Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

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