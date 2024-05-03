Змушені 'ховатись': в розвідці Британії оцінили наслідки удару по аеродрому РФ

За даними британської розвідки, удар по російському аеродрому в Краснодарському краї РФ значно вплине на бойові вильоти окупантів.

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В бнританській розвідці оцінили наслідки удару по аеродрому РФ на Кубані / Колаж Главред, фото: wikipedia, скріншот із відео

Атака українських сил на російський аеродром "Кущевська" примусила противника розосередити близько 40 літаків, що може вплинути на майбутні бойові вильоти Росії. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Протягом цього тижня українська атака на російський аеродром "Кущевська", ймовірно, сприяла тому, що близько 40 літаків різних типів були виведені з цього району і розосереджені на декількох аеродромах, розташованих далі від лінії фронту", - пише розвідка Британії.

Зазначається, наслідки атаки Сил оборони України по військовому аеродрому РФ не будуть очевидними одразу. Однак, розвідники наголошують, що Україна продемонструвала здатність вражати цілі в шлибокому тилу російської території.

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За даними британської розвідки, розосередження літаків також може змусити противника збільшити тривалість місій, щоб підтримувати постійність в зоні бойових дій.

"Це, в свою чергу, вимагатиме більше пального, збільшуючи витрати, а також збільшуючи навантаження на екіпажі", - відзначає розвідка.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Удар по аеродрому РФ - вибухи в Росії

Нагалдаємо, як раніше повідомляв Главред, російське військово-політичне командування може вирішити розосередити винищувальну авіацію після успішних ударів Служби безпеки України по військовому аеродрому "Кущевська" у Краснодарському краї Російської Федерації. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Згідно з інформацією ресурсу Militarnyi, внаслідок удару дронів було пошкоджено військовий склад, де знаходилися модулі управління і корекції для авіабомб окупантів.

У ніч на 27 квітня Служба безпеки України спільно з Силами оборони атакували безпілотниками військовий аеродром та два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Краснодарському краї Росії.

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