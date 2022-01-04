"Виганяти таких" дипломатів "треба": Ярош жорстко розніс посла Ізраїлю

Дмитро Ярош передав привіт ізраїльтянам, які знаходяться "на українській стороні".
Радник головнокомандувача Збройними силами України, колишній лідер Правого сектора Дмитро Ярош назвав посла Ізраїлю в Україні "агентом впливу Кремля".
"Ізраїльський посол - агент впливу Кремля. І виганяти таких "дипломатів" з України треба! Привіт всім ізраїльтянам, які знаходяться на українській стороні", - написав Ярош в Facebook.
Зазначимо, що Ярош не назвав причини свого висловлення на адресу посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського.
Ймовірно, так він відповів на реакцію посольства Держави Ізраїль на марш, присвячений річниці з дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери, який відбувся в Києві 1 січня.
Нагадаємо, раніше Ізраїль засудив проведення в Україні заходів на честь 113-го дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.
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Степан Бандера
Степан Бандера - український політичний діяч, ідеолог українського націоналістичного руху. Він народився 1 січня 1909 року. У лютому 1940 року він став очільником фракції ОУН(б), у 1947 році очолив Провід Організації Українських Націоналістів. Борець за незалежність України у ХХ столітті. Був одним з ініціаторів проголошення Акту про відновлення Української держави після окупації Львова нацистами у 1941 році. У 1942-44 роках був ув'язненим у німецькому концтаборі. У 1959 році був убитий в Мюнхені радянським агентом Богданом Сташинським.