"Виганяти таких" дипломатів "треба": Ярош жорстко розніс посла Ізраїлю

Дмитро Ярош жорстко відповів послу Ізраїлю в Україні / УНІАН

Радник головнокомандувача Збройними силами України, колишній лідер Правого сектора Дмитро Ярош назвав посла Ізраїлю в Україні "агентом впливу Кремля".

"Ізраїльський посол - агент впливу Кремля. І виганяти таких "дипломатів" з України треба! Привіт всім ізраїльтянам, які знаходяться на українській стороні", - написав Ярош в Facebook.

Зазначимо, що Ярош не назвав причини свого висловлення на адресу посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського.

Ймовірно, так він відповів на реакцію посольства Держави Ізраїль на марш, присвячений річниці з дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери, який відбувся в Києві 1 січня.

Нагадаємо, раніше Ізраїль засудив проведення в Україні заходів на честь 113-го дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

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