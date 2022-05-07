ВСУ підняли в повітря ворожий склад з боєприпасами і 20 одиниць техніки на Миколаєвщині

ЗСУ підняли в повітря ворожий склад з боєприпасами і 20 одиниць військової техніки / УНІАН

Українські військові продовжують знищувати окупантів. Їм вдалося серйозно вдарити по російським військовим в Миколаївській області.

У населеному пункті Івано-Кепине підрозділами сил оборони був знищений склад з боєприпасами і до 20 одиниць військової техніки противника, йдеться в повідомленні від Генштабу.

Російські загарбники цинічно знищують інфраструктуру мирних міст. Зокрема, нещодавно обстріляли з ракет і реактивних систем залпового вогню Миколаїв. Вони запустили 5 ракет, одну з яких вдалося збити. Решта потрапили у вже знищений залізничний міст. Також ворог активно застосовує артилерію для обстрілу позицій українських військових.

читайте такожПід Миколаєвом окупанти хотіли стратити 30 заручників, але їх врятували українські десантникиВідмітимо, що влада Миколаївської області поки не очікують наступу з боку військ Росії. Однак керівництво регіону готується до будь-яких сценаріїв, включає захист і у відповідь наступ на захоплені ворогом позиції.

При цьому армія України готується до організації контрнаступу з метою звільнення Херсона.

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