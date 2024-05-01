ЗСУ можуть 'зламати' армію РФ: Жданов назвав дві дії, які забезпечать перемогу

З появою далекобійних ракет ЗСУ будуть планомірно знищувати військові об'єкти в Криму, зазначив військовий експерт Олег Жданов.

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Жданов розкрив два ключові завдання, які приведуть до перемоги України / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 38 окрема бригада морської піхоти

Херсонський напрямок сьогодні виступає індикатором стану російських військ на території України. Російська армія вже не може перекинути додаткові сили, щоб відкинути ЗСУ з плацдарму на лівому березі. Про це в інтервʼю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Якби була така можливість, вони б кинули туди додаткові сили, щоб ліквідувати цей плацдарм. Але натомість Україна минулого тижня його розширила на південь від Кринок і взяла під контроль острів Нестрига. І це свідчить про те, що росіянам немає чого підкинути до горнила війни", - заявив військовий експерт.

За його словами, з появою далекобійних ракет ЗСУ будуть планомірно знищувати військові об'єкти в Криму. Жданов наголосив, що окрім нафтопереробних заводів Україні слід завдавати ударів по залізниці, оскільки без неї армія окупантів "просто захлинеться протягом декількох місяців".

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"Вона просто стане колом, якщо не буде цистерн з паливом та вагонів з боєприпасами. Нам уже надали 100 далекобійних ракет, а Франція, Італія та Велика Британія вже домовилися передати нам SCALP та Storm Shadow, тож маючи таку кількість ракет, ми можемо це зробити", - пояснив полковник запасу.

Також Жданов наголосив, що було б доцільним, якби українські військові перерізали сухопутний коридор і зруйнували Керченський міст. Експерт стверджує, що це стало б запорукою 80 відсотків перемоги над РФ.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація на Херсонському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України просунулись в районі населеного пункту Кринки на лівобережжі Херсонщини. Українські військові продовжують утримувати позиції на цій ділянці фронту, повідомили аналітики ISW.

Також 29 квітня ЗСУ звільнили острів Нестрига, розташований у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ситуація на Херсонському напрямку все ще напружена, але в районі Велетенського українські військові продовжують наступальні дії.

Як повідомляв Главред, окупанти двічі намагалися штурмувати острів Нестрига на Херсонщині, який нещодавно взяли під контроль ЗСУ. За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, ці спроби були невдалими і ворог зазнав втрат.

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