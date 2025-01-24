Окупанти спалюють своїх: як змінилась ситуація біля Часового Яру - Снєгирьов

Росіянам доводиться приховувати власні втрати, позбуваючись тіл загиблих.

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Ситуація біля Часового Яру залишається напруженою / Колаж: Главред, фото: 40 ОБрБО, скрін з DeepState

Що сказав Снєгирьов:

Армія РФ намагається приховати великі втрати біля Часового Яру

ЗСУ ведуть тактичну оборону на підступах до міста

Ворог втратив близько 12-15 тисяч живої сили

Армія країни-агресорки Росії в районі Часового Яру, що на Донеччині, змушена знищувати тіла загиблих окупантів через великі втрати на полі бою. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, після захоплення вогнетривкого заводу у ворога є певні тактичні просування в міській забудові, однак українські захисники чинять запеклий опір і втрати армії РФ колосальні.

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Часів Яр / Інфографіка: Главред

"Про це свідчить той факт, що окупанти підпалили колектор із сотнею своїх загиблих поблизу Часового Яру, щоб не забирати тіла й приховати колосальні втрати в особовому склад", - пояснив аналітик.

Снєгирьов наголосив, що до подібних методів ворог вдавався ще у 2014-2015 роках. Таким чином противник намагається знизити панічні настрої серед окупантів, адже їхні пропагандисти хваляться просуванням до адмінкордону з Дніпропетровщиною, однак на практиці воно коштує їм надто дорого.

"Хочу нагадати, що до Дніпропетровської області близько 5 км. Для когось це здається несуттєвою відстанню, але річ у тім, що протягом останнього місяця російські окупанти змогли подолати в цьому напрямку відстань у 1,5 кілометра, до того ж втрати особового складу окупаційних військ, за даними самої ж російської сторони, які згодом були підтверджені й Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, це до 500 особового складу за добу", - додав він.

Тобто за півтора кілометра української території окупаційні сили РФ втратили від 12 до 15 тисяч військових, що є дуже високим показником.

Наступ армії РФ на Часів Яр - останні новини

Нагадаємо, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак попереджав, що російські окупанти хочуть створити масштабний котел на площі між Покровськом і Часовим Яром. Однак, якщо ворог бачитиме, що це надто складне завдання, то досягатиме своєї мети шляхом створення менших котлів.

Напередодні, як писав Главред, речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець повідомив, що Сили оборони України більше не контролюють територію Часовоярського вогнетривкого комбінату.

Раніше також стало відомо, що російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії на напрямках Часового Яру та Торецька. Окупанти використовують труби каналу Сіверський Донець-Донбас для накопичення сил та спроб прорвати оборону міста.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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