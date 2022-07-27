Військовий експерт пояснив, чому українці не мають права впадати в ілюзії щодо російських окупантів / bundeswehr de, president.gov.ua

ВСУ завдають влучні удари по складах боєприпасів росіян і знищують військову техніку ворога. Але помилково вважати, що ресурси російської армії близькі до повного вичерпання. Таку думку "24 каналу" висловив відомий військовий експерт Петро Черник.

За його словами, окупанти дійсно несуть великі втрати як в живій силі, так і в техніці. Однак, підкреслив Черник, не варто недооцінювати боєздатність ворога.

"Ми не маємо права впасти в дві смертельні ілюзії: що перемога буде ось-ось і що противник вичерпав свої ресурси", - підкреслив він

За словами Чорниця, в Росії дійсно закінчуються якісні ракети.

"Але ломового заліза - танків і артилерії, яка може знищувати і вбивати – у них ще багато. І так схоже, що московський імперіалізм не збирається здаватися", – підсумував він.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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