УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна не закінчиться повним звільненням українських територій: експерт дав прогноз

Юлія Куришко
13 жовтня 2023, 17:56 оновлено 13 жовтня, 18:10
Росія може тільки боятися, що Україна примусить її залишити ці території, які вона сьогодні окупувала, зазначив Портников.
Війна не закінчиться повним звільненням українських територій: експерт дав прогноз
Портников розповів про війну в Україні та її завершення / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: відео Youtube

Політолог і журналіст Віталій Портников розповів, що звільнення всіх українських територій від російських окупантів не гарантує повного припинення бойових дій.

Портников у своєму Youtube-каналі зазначив, що ця війна буде вирішена шляхом того, що в Україні просто буде більше зброї. Жодна зброя не є панацеєю в цій війні, додав він.

"Ми весь час намагаємося підвищити рівень власного озброєння, розуміючи, що таким чином ми зможемо ефективніше звільнити ці території, які знаходяться сьогодні під російською окупацією. Всі погодилися, це консенсус Заходу і України, що ця війна не відбувається на території РФ. Далі йдуть наші з вами бажання. Це не якийсь реалістичні аналізи, це мрії - от якщо ми звільнимо наші території, російський режим посиплеться, Росія може бажати миру. Я думаю, що звільнення наших територій - це просто перехід війни на новий рівень протистояння на нових лініях", - наголосив експерт.

відео дня

За його словами, війна закінчується, якщо одна зі сторін примушує іншу до капітуляції.

"Україна примусити Росію до капітуляції не може. Росія може тільки боятися, що ми примусимо її залишити ці території, які вона сьогодні окупувала. Водночас невідомо, чи зможемо ми заважати їй перетворити ці території після їхнього звільнення на суцільну пустелю. У Херсоні зараз досить важко жити, і на кожне деокуповане українське місто чекає та сама доля. Велика кількість людей будуть відчувати себе в небезпеці просто тому, що вони роками жили в окупації, залишать ці території вбік Росії. Ще якась частина залишить ці території вбік України, і Росія буде наполегливо знищувати все, що вона не зможе вивезти", - підкреслив політолог.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Нагадаємо, що у ЗСУ попередили про терміни та назвали цілі атак. За словами речника ЗСУ, окупанти не відмовляються від своїх стратегічних завдань, зокрема від планів атак на критичну інфраструктуру України.

Росія бомбардує "аеродроми" ЗСУ з фанерними літаками. Зауважується, що українські інженери обладнали для таких приманок хибні стоянки, по яких час від часу "прилітає" від російських військових.

Ворог застосував нову тактику штурмів. РФ має досить серйозний резерв у своїх бійцях, вони кидають їх на штурми і досить небезпечні. Тобто це ситуація дуже різка на фронті, постійно потребуємо логістичної допомоги.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Віталій Портников
Реклама

Головне за день

Війна не закінчиться повним звільненням українських територій: експерт дав прогноз

Війна не закінчиться повним звільненням українських територій: експерт дав прогноз

17:56 Україна
Переломний момент у війні: Зеленський повідомив про 2 варіанти для Європи

Переломний момент у війні: Зеленський повідомив про 2 варіанти для Європи

17:37 Україна
Іран вибухнув погрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа

Іран вибухнув погрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа

17:35 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:56

Війна не закінчиться повним звільненням українських територій: експерт дав прогноз

17:37

Переломний момент у війні: Зеленський повідомив про 2 варіанти для Європи

17:35

Іран вибухнув погрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа

17:06

Які квіти посадити у жовтні, щоб виріс розкішний квітник навесні

17:01

Конфлікт загострюється: "Хезболла" заявила про готовність воювати проти Ізраїлю

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
16:57

Премія Дарвіна для окупантів: росіяни підбили свою БМП, яка переїхала солдата РФ

16:42

Що зробити 14 жовтня, щоб зцілитися від хвороб: прикмети та заборони дня

16:41

Зроблю пожежу в теплих місцях: колишня Остапчука подалася "у всі тяжкі"

16:37

Досвідчена домогосподарка показала копійчаний засіб з аптеки, який відчистить будь-який побутовий прилад від жовтизни

Реклама
16:37

Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям" – опитування

16:33

"Виходила на фестиваль Михалкова": зірка "Скаженого весілля" жорстко розніс "мовчунку" Безрук

16:25

Колони у вогні: Росіяни кинули всі сили на захоплення великого міста на Сході

15:46

Взимку загрожує посилений терор з боку РФ: Зеленський розкрив плани ворога

15:45

"ХАМАС влаштував Бучу": журналіст назвав розпалювачів війни на Близькому Сході

15:43

Шлюб Трінчер і Волошина: чоловік співачки зареєструвався на Tinder

15:39

Викинь їх з рук негайно: чи можна збирати гриби біля дороги і поруч з поганками

15:25

Підірвали потяг із зброєю: подробиці зухвалої операції ССО в Мелітополі

15:23

Церковне свято 14 жовтня: що не можна робити на Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія

15:08

Тарабарова розсекретила свої заробітки

15:05

"Сезон буде складним": Шмигаль анонсував увімкнення опалення в Україні

Реклама
14:52

"Захоплююся мовою, культурою": Борис Джонсон скандально оголосив себе русофілом

14:49

РФ готує масовані удари: у ЗСУ попередили про терміни та назвали цілі атак

14:29

Наслідки будуть катастрофічні: ЗСУ повідомили про тривожні новини для ворога

14:25

Боррель розніс Китай через Росію: довіра підірвана, нехай допоможуть Україні

14:19

Місячний календар 14 жовтня 2023: новий місячний цикл віщує найспокійніший період жовтня

14:18

В Україну доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation

14:13

Святослав Вакарчук готується порадувати шанувальників новим альбомом

13:44

Вітер 15-20 метрів за секунду та сніг: синоптик розказала про погоду на вихідні

13:36

Для українських юристів відкриються нові горизонти! І все завдяки юридчному маркетплейсу "КОНСУЛЬТАНТ" новости компании

13:31

Мир "в обмін" на території: близько 80% українців проти поступок агресору Росії

12:46

Росія не витримає довгої війни, Україні повинні дати здобути перемогу - Подоляк

12:32

Головоломка, яка під силу лише геніям: потрібно знайти число 869 за 19 секунд

12:25

У Севастополі атакований носій крилатих ракет: ЗМІ дізналися подробиці від СБУ та ВМС

12:16

Чи можна отримувати відразу і пільги на ЖКГ, і субсидію: чиновники дали відповідь

12:10

Яке свято завтра 14 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

12:04

Гайтана показала свою красуню-доньку у вишиванці

11:50

Випалюють ціле місто: росіяни використовують фосфор для штурму Авдіївки - Єрмак

11:35

"Загинув від рук зрадника": зірка "Кріпосної" розповіла про останній бій близького родича

11:29

"Нема тебе, нема дома": у мережі згадали пронизливе звернення Ніни Матвієнко до дочкиВідео

11:25

Ситуація майже критична: ворог застосував нову тактику штурмів - офіцер ЗСУ

Реклама
10:56

РФ вдарила по Покровську, зруйновано дві будівлі: багато поранених, є жертваФото

10:51

Гороскоп на завтра 14 жовтня 2023: Тельцю - втрата грошей, Терезам - зрада

10:43

Росія накопичує ракети: розвідка Британії попередила про масовані обстріли

10:31

Мобілізація в Україні: чи мають право співробітники ТЦК перевіряти документи

10:01

ЗСУ тримаються, йдуть дуже важкі бої: в ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці

09:58

Це могла бути наша торпеда: полковник ЗСУ розповів деталі удару по кораблю РФ

09:45

Кіркоров, Бузова, Баста: співачка-втікачка Asti зіграла в новорічному фільмі з путіністами

09:28

Путін знайшов винуватця конфлікту на Близькому СходіПогляд

09:04

"Лізуть, як таргани, привозять свіжак": РФ намагається взяти в Авдіївку в оточення

08:58

Учасниця "Майстер Шеф" показала, як приготувати фучки, старовинні українські оладки з квашеної капусти

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти