Війна не закінчиться повним звільненням українських територій: експерт дав прогноз

Росія може тільки боятися, що Україна примусить її залишити ці території, які вона сьогодні окупувала, зазначив Портников.

https://glavred.net/ukraine/viyna-ne-zakinchitsya-povnim-zvilnennyam-ukrajinskih-teritoriy-ekspert-dav-prognoz-10508080.html Посилання скопійоване

Портников розповів про війну в Україні та її завершення / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: відео Youtube

Політолог і журналіст Віталій Портников розповів, що звільнення всіх українських територій від російських окупантів не гарантує повного припинення бойових дій.

Портников у своєму Youtube-каналі зазначив, що ця війна буде вирішена шляхом того, що в Україні просто буде більше зброї. Жодна зброя не є панацеєю в цій війні, додав він.

"Ми весь час намагаємося підвищити рівень власного озброєння, розуміючи, що таким чином ми зможемо ефективніше звільнити ці території, які знаходяться сьогодні під російською окупацією. Всі погодилися, це консенсус Заходу і України, що ця війна не відбувається на території РФ. Далі йдуть наші з вами бажання. Це не якийсь реалістичні аналізи, це мрії - от якщо ми звільнимо наші території, російський режим посиплеться, Росія може бажати миру. Я думаю, що звільнення наших територій - це просто перехід війни на новий рівень протистояння на нових лініях", - наголосив експерт. відео дня

За його словами, війна закінчується, якщо одна зі сторін примушує іншу до капітуляції.

"Україна примусити Росію до капітуляції не може. Росія може тільки боятися, що ми примусимо її залишити ці території, які вона сьогодні окупувала. Водночас невідомо, чи зможемо ми заважати їй перетворити ці території після їхнього звільнення на суцільну пустелю. У Херсоні зараз досить важко жити, і на кожне деокуповане українське місто чекає та сама доля. Велика кількість людей будуть відчувати себе в небезпеці просто тому, що вони роками жили в окупації, залишать ці території вбік Росії. Ще якась частина залишить ці території вбік України, і Росія буде наполегливо знищувати все, що вона не зможе вивезти", - підкреслив політолог.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Нагадаємо, що у ЗСУ попередили про терміни та назвали цілі атак. За словами речника ЗСУ, окупанти не відмовляються від своїх стратегічних завдань, зокрема від планів атак на критичну інфраструктуру України.

Росія бомбардує "аеродроми" ЗСУ з фанерними літаками. Зауважується, що українські інженери обладнали для таких приманок хибні стоянки, по яких час від часу "прилітає" від російських військових.

Ворог застосував нову тактику штурмів. РФ має досить серйозний резерв у своїх бійцях, вони кидають їх на штурми і досить небезпечні. Тобто це ситуація дуже різка на фронті, постійно потребуємо логістичної допомоги.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.