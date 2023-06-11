Відтепер чоловіки у 25 років стають військовозобов'язаними

В Україні змінили граничний вік перебування громадян на військовому обліку.

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Чоловіки у 25 років стають військовозобов'язаними / Фото: Генштаб ЗСУ

Народні депутати України ухвалили зміни до законопроєкту №9281, який зменшує граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Якщо раніше призовник не проходив строкову військову службу, то при досягненні граничного віку, тобто 27 років, він ставав військовозобов’язаним. При досягненні 27 років він повинен був з'явитися до Територіального центру комплектації та соціальної підтримки, пройти ВЛК та отримати новий військово-обліковий документ – тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, передає ТСН.

А тепер чоловіки у віці 25 та 26 років, які не проходили військову службу, теж набувають статусу військовозобов'язаних.

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При досягненні 25 років призовники повинні з'явитися до Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки для заміни посвідчень про приписку на тимчасові посвідчення. Без такого посвідчення ця категорія чоловіків не може працевлаштуватись, вступити до навчального закладу чи змінити місце проживання. І так, тепер згідно з законом чоловіків віком від 25 років можуть мобілізувати.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки не завершиться війна.

Вперше президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку із заявою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про проведення "спеціальної операції" проти України.

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Повістки на пляжах вручатимуть військовозобов'язаним. Повістку чоловіки можуть отримати у будь-якому громадському місці, навіть на пляжах, розповіла Наталя Гуменюк.

У лісах Києва любителям шашликів вручили повістки. Під час перевірки лісу у Дарницькому районі вручили повістки відпочиваючим. Уточнили, що повістка вручається для уточнення облікових даних.

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