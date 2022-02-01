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В Україні подорожчали пластикові пакети: чому їх тепер можна купити

1 лютого 2022, 12:18

Крім того, як кажуть чиновники, так звані пакети-"майки" і зовсім повинні бути заборонені до поширення вже на початку весни нинішнього року.

Пакет
В Україні подорожчали пластикові пакети: чому їх тепер можна купити / УНІАН

З 1 лютого українські магазини зобов'язані, згідно з постановою Кабміну, встановлювати мінімальні ціни на пластикові пакети. Про це повідомляється в черговому випуску передачі ТСН.Ранка.

Тепер сумки коштуватимуть як мінімум дві-три гривні. Все залежить від того, чи мають вони ручки і бічні складки. Новації стосуватимуться пластикових мішечків, товщина стін яких більше п'ятдесяти мікрометрів. В першу мова йде про щільних пакетах, які продаються на касі супермаркетів.

З 1 лютого 2022 року мінімальні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів складуть:

  • 2,00 гривні - пакет без ручок і бічних складок;
  • 2,50 гривні - пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;
  • 3,00 гривні - пакет з ручками і бічними складками.

Крім того, так звані пакети-"майки" повинні бути заборонені до поширення вже на початку весни нинішнього року. Вже в найближчій перспективі, згідно з планами уряду, з обігу повинні зникнути всі поліетиленові пакети (крім біорозкладаних).

читайте такожЗ 1 лютого в супермаркетах різко подорожчають пакети: скільки заплатимо

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Нагадаємо, з 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів в українських магазинах/супермаркетах вже немає. Придбати їх можна тільки за гроші.

З 1 січня 2023 року в Україні всі пластикові пакети заборонені. До використання дозволені тільки пакети з біорозкладаних матеріалів.

За порушення закону передбачені штрафи від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення – від 3400 до 8500 гривень.

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