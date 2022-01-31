До 3 грн: скільки коштуватимуть пакети в українських супермаркетах з 1 лютого

Згідно з постановою Кабміну, мінімальні ціни на щільні пластикові пакети (зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів) зростуть в Україні з 1 лютого.
В украінських торгових точках з 1 лютого зміниться ціна на пластикові пакети. Про це йдеться у відповідному постанові українського уряду.
Згідно з документом, мінімальні ціни на щільні пластикові пакети (зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів) складуть:
- за пакети без ручок і бічних складок - 2,00 гривні;
- пакети без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок - 2,50 гривні;
- за пакети з ручками і бічними складками - 3,00 гривні.
З 10 березня в Україні буде повністю заборонено поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів), а також оксоразлагаемих пластикових пакетів.
Після цієї дати такі види пакетів буде заборонено не тільки продавати, а й поширювати ‒ навіть за окрему плату.
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Нагадаємо, з 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів в українських магазинах/супермаркетах вже немає. Придбати їх можна тільки за гроші.
З 1 січня 2023 року в Україні всі пластикові пакети заборонені. До використання дозволені тільки пакети з біорозкладаних матеріалів.
За порушення закону передбачені штрафи від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення – від 3400 до 8500 гривень.
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