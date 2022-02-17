В Україні очікується масова амністія: на волю вийдуть 1173 ув'язнених

На волю вийде понад 1000 ув'язнених / podrobnosti.ua

Верховна Рада України на пленарному засіданні в четвер, 17 лютого, підтримали законопроект №5249 "про амністію з нагоди 30-річчя незалежності України". За відповідний проект проголосували 310 народних обранців, проти - 1, утрималися - 13, не голосували - 32.

Автором проекту закону є нардеп від "Слуги народу" Юлія Яцик, яка заявила, що амністія приурочена до 30-річчя незалежності України і відбудеться вперше за останні 4 роки.

У пояснювальній записці йдеться, що в "умовах жорсткої економії державних коштів і значного дефіциту площ в установах виконання покарань, акт амністії дозволяє розвантажити місця позбавлення волі і заощадити бюджетні кошти на утримання осіб у зазначених установах".

Відомо, що за амністією на свободу вийде 1173 ув'язнених.

Нагадаємо, у Сумах співробітники правоохоронних органів розшукали та затримали чоловіка, який заявив про мінування поїзда Ужгород-Лисичанськ. Вибухотехніки обстежили поїзд і територію, проте вибухових речовин не виявили. Який повідомив про неправдиве мінування загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Також ми писали, що в Івано-Франківській області під потяг потрапив легковий автомобіль. Для водія авто і його пасажирки це зіткнення стало смертельним – вони загинули на місці події.

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