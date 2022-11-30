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У Польщі змінюються правила для біженців з України: за тривале проживання потрібно буде платити

30 листопада 2022, 10:05

Польща готується до можливої наступної хвилі біженців, бо вже сьогодні в Україні кілька мільйонів людей не мають доступу до електроенергії.

Біженець
Польща готується до можливої наступної хвилі біженців з України / Фото УНІАН

У Польщі змінюються правила перебування українських біженців. Для них зроблять обов'язковим оформлення ідентифікаційного номера PESEL. Крім того, з 3 березня 2023 року вони зобов'язані будуть платити за тривале проживання в місцях розміщення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що поправки покликані забезпечити кращу допомогу на тлі можливої другої хвилі біженців, передає Польське радіо.

"Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців. Тому що вже сьогодні в Україні кілька мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних", – сказав Моравецький.

Скільки потрібно буде платити біженцям з України

З 1 березня 2023 року буде запроваджено оплату для біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення понад 120 днів.

Спочатку біженці з України покриватимуть 50 відсотків вартості проживання, через кілька місяців – 75 відсотків. Нові правила не торкнуться людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються щонайменше про трьох дітей.

Всього з лютого по серпень 2022 року з України виїхало 9,3 млн українців, повернулося – 7,4 млн. За кордоном досі залишаються 2,2 млн українців.

Польща лідирує за кількістю українців, які перебувають у цій країні з початку повномасштабного вторгнення в РФ (1,43 млн осіб або 41,8%). На другому місці - Німеччина (709,1 тис. українців або 20,7%).

Як повідомляв Главред, у польському місті Гура пограбували 38-річну українку та двох її синів 10 і 11-річного віку. Інцидент стався рано вранці, коли вони вже збиралися повертатися в Україну. У них вкрали майже 90 тисяч гривень і документи.

Нагадаємо, в притулку для біженців з України в селі Клеркасл в Ірландії стався кривавий інцидент. Там виявили 8-річну українку з численними ножовими пораненнями. Її 40-річна мати лежала поруч без свідомості. Обох у критичному стані доправили до лікарні.

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