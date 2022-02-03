В ОП відповіли на резонансну заяву Білого дому щодо РФ і попередили про "паніку"

В ОП оцінили нові заяви Білого дому / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував коригування висловлювань представників Білого дому з приводу ймовірної агресії РФ проти України.

Коригування оцінок небезпеки ескалації на сході Європи з боку США є результатом дипломатичної активності президента України Володимира Зеленського, підкреслив він у коментарі Інтерфакс-Україна.

Радник глави ОП переконаний в тому, що політична і медійна дискусія навколо загрози нової ескалації на сході Європи позбавляється від надмірних емоцій.

"Бачимо, що вже і спікер Білого дому пані Псакі констатувала, що було некоректним використовувати слово "неминуче" по відношенню до загрози ескалації. Це важливий дипломатичний результат, перш за все, активності президента Зеленського", - сказав він.

Співрозмовник звернув увагу на те, що "панічні настрої" в політичному і медійному середовищах неминуче переходили і в бізнес-середовище.

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"А отже, били по Україні реальними економічними втратами. Опоненти влади в Україні залякували суспільство ще й тим, що нібито було неправильно для української влади наполягати на коректних формулюваннях. Але бачимо, що такі залякування відображали лише страх найстарішої еліти проявляти будь-яку суб'єктність України", - зазначив він.

"Якщо ж бути активним, чесним і діяти аргументовано, якщо проводити десятки зустрічей і переговорів в інтересах країни, то досягається і такий результат, як синхронізація західних позицій і оцінок з українською позицією і оцінкою. А головне - це істотно стабілізує ситуацію на внутрішньому ринку і правильно розставляє безпекові акценти", - додав Подоляк.

Що в США говорять про російську загрозу

Раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Білий дім перестав вживати слово "неминучий", коли мова заходить про можливе вторгнення Росії в Україну.

"Я вжила [це слово] одного разу, як і інші. Потім ми перестали його вживати, оскільки воно посилає сигнал, який ми не хотіли посилати", — сказала вона.

Нагадаємо, 27 січня президенти США і України провели телефонну розмову. Йшлося про загрозу вторгнення Росії в Україну. При цьому Байден висловив підтримку України і обіцяв відреагувати разом з союзниками на російську агресію.

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