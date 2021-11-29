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"У суспільстві сіють паніку": в Міноборони України пояснили, чи готові до нападу Росії

29 листопада 2021, 10:07

РФ шукає найменший привід, щоб реалізувати свої плани, тому спровокувати країну-агресора може що завгодно, вважають у відомстві.

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У Міноборони України зазначили, що готові до будь-якого сценарію ескалації з боку РФ / Reuters

У Міноборони України нагадали, що Росія напала на нашу державу ще в 2014 році. Тому коли йдеться про нинішню загрозу від РФ, мається на увазі небезпека розширення ескалації вглиб України.

Українське оборонне відомство спостерігає рух російських військ вздовж українського кордону і на тимчасово окуповані території, сказала заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телеканалу "Інтер". За її словами, останнім часом загроза то збільшується, то зменшується.

"Зараз ми вважаємо, що ця ситуація дійсно... Зараз можна говорити про загострення, але вона (ситуація, – ред.) така ж, як навесні це було", – наголосила Маляр.

Також вона зазначила, що зараз йде потужна інформаційна кампанія, яка фактично сіє в українському суспільстві страх і паніку.

Маляр наголосила, що якщо Російська Федерація щось собі запланувала, то вона може зачепитися за будь-який привід, щоб втілити задумане в життя. Росія будь-який привід може використати для провокації, і важко спрогнозувати, що може стати спусковим гачком. Однак, за словами Маляр, Україна готова до будь-якого сценарію.

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Війська Росії біля кордонів України

Раніше американські ЗМІ опублікували статті, в яких говорилося про стягування військ Росії до кордонів України. Свою інформацію вони підкріпили супутниковими знімками руху російських військових сил.

Також про велике скупчення військових РФ біля кордонів України повідомили в НАТО. У Північноатлантичному альянсі зазначили, що РФ може піти на силову операцію проти Києва.

При цьому прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що маневри Росії пов'язані з "провокаційними діями" НАТО.

В РНБО України зазначили, що Росія загострює ситуацію в регіоні щоб мати перевагу за столом переговорів. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, дії і заяви Росії, а також випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках говорять про те, що ніяких правил для Кремля вже не існує. Водночас Данилов запевнив, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року і зможе дати адекватну відповідь Росії.

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