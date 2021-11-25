Росія активно перекидає війська і техніку до окупованого Криму – Bloomberg

Росія нарощує кількість військ у Криму та біля кордонів з Україною / Минобороны РФ

Російська Федерація з минулого тижня активно перекидає на окупований Кримський півострів свої війська і техніку.

Перекидання сил до Криму РФ розпочала від 15 листопада, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на дані, які надала виданню британська оборонно-розвідувальна фірма Janes. Це робиться паралельно із нарощуванням військ поблизу кордону з Україною.

Росія спочатку відправила свої бойові танки та інше важке озброєння у Воронезьку область, після чого почала переміщувати їх до Криму. За даними розвідки, на окупований півострів переправили 34-ту мотострілецьку бригаду і 42-гу гвардійську мотострілецьку дивізії.

Про військову техніку у Воронезькій області та пересування російських ешелонів зі Ставропілля у бік окупованого Криму повідомляли й аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT). Журналісти-розслідувачі наголосили, що РФ стягує у Крим та до кордонів України не лише військових, а й важку техніку.

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"Слід зазначити, що, крім військ, до кордону України очевидно звозять і техніку, причому в кількості, яка насторожує, яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням бойових частин", – йдеться в публікації CIT.

читайте такожРФ перекидає танки та самохідки на кордон України - BloombergАналітики кажуть, що перекидання військ триває відносно повільно. Проте якщо це робитиметься з такою ж швидкістю, то до січня наступного року кількість російських військ біля українського кордону та в окупованому Криму може значно перевищити квітневі показники.

Розвідувачі зазначають, що РФ буде готовою до можливої операції на підконтрольній українській владі території не раніше, ніж на початку 2022 року.

Стягування російських військ до кордонів з Україною

Раніше у розвідці США повідомили, що Росія може планувати вторгнення в Україну на початку 2022 року. Кремль розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України за кількома напрямками і подальшої тривалої окупації.

Так, за даними американської розвідки, РФ може здійснити наступ одночасно з окупованого Криму, через російський кордон і з території Білорусі.

Українська розвідка зазначала, Росія може вдарити на початку наступного року зі Сходу та Одеси. За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, напад, який готує Кремль, буде значно масштабнішим за будь-які дії російських військ з 2014 року.

Експрезидент Євроради Дональд Туск закликав сприймати загрозу вторгнення РФ в Україну "дуже серйозно". Він наголосив, що загроза російського вторгнення в Україну сьогодні є серйозною проблемою, говорити про яку слід не через призму міграції, а в контексті безпеки України.