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У Миргороді прогримів вибух: в половині областей оголошувалася повітряна тривога

Альона Вороніна
11 жовтня 2023, 14:21 оновлено 11 жовтня, 14:41
У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом авіації для обстрілів. Спостерігається активність ворожих літаків.
Взрыв, ракета Оникс
У Миргороді прогримів вибух під час повітряної тривоги/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

У місті Миргород Полтавської області пролунав вибух вдень у середу, 11 жовтня. За попередніми даними, російські окупанти запустили з авіації ракету Х-59.

Про це повідомляють місцеві пабліки. У половині областей України, включно з Полтавською областю, оголошувалася повітряна тривога.

У Полтавській області повітряну тривогу оголосили о 13:45, а відмінили о 14:19.

відео дня

У Повітряних силах ЗСУ перед цим повідомляли, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і є загроза застосування авіаційного озброєння.

Влучань немає

Після вибуху, який чули в Миргороді, у Полтавській ОВА повідомили, що ворожих влучань під час повітряної тривоги не було.

"Чергова ворожа атака на Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородській громаді. Ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомили в ОВА.

Ракетний удар РФ по кафе у Грозі

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині у селі Гроза Куп'янського району. Окупанти вбили понад пів сотні людей, серед яких одна дитина. Також було поранено 6 осіб, які потрапили до лікарні у важкому стані в лікарні. Російські окупанти могли завдати удару ракетою "Іскандер".

11 жовтня стало відомо, що кількість загиблих зросла до 55 людей. Минулої доби було ідентифіковано двох жінок серед загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по кафе в селі Гроза на Харківщині.

СБУ викрила 2 зрадників, які прирекли до смерті своїх односельчан. Чоловіки після звільнення села від окупантів втекли до Росії разом із загарбниками, забравши з собою свої сім’ї. Перебуваючи в РФ, вони випитали у жителів села, коли будуть поминки за військовим, і навели ракету.

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війна в Україні Миргород Полтавська область вторгнення Росії ракетний удар
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