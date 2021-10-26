Ляшко заявив, що в Україні немає доведених випадків смерті від щеплення проти COVID-19

В Україні немає жодного доведеного випадку зв'язку між щепленням від коронавірусу і смертю - Ляшко / УНІАН

В Україні зафіксовано 119 смертей людей, які проходили вакцинацію від COVID-19. Держава не встановила жодного випадку, який вказував би на зв'язок між щепленням і летальним результатом. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У інтерв'ю Українській правді він сказав про те, що в країні серед вакцинованих проти коронавірусної інфекції людей померло 119 осіб.читайте такожРизик нестачі персоналу: у МОЗ сказали, чому щеплення від COVID-19 для медиків не обов'язкове

"Але ця цифра ні про що. Якщо ви подивитесь на кількість людей, які помирають в Україні за певний період часу… Наприклад, від інсульту кожні 6 хвилин помирає людина. І він може статися в людини похилого віку, яка прийшла по щеплення, і в черзі за щепленням, і за 5 хвилин після нього", - сказав Ляшко.

Також він додав, що в Україні немає жодного випадку, коли було б доведено зв'язок між вакцинацією від коронавірусу і смертю людини.

"Я не очолюю національну комісію з розслідування, але якби такий випадок був, мені б доповіли", - підкреслив глава МОЗ.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабмін 22 вересня схвалив рішення, на підставі якого в Україні впроваджується обов'язкова вакцинація проти коронавірусу. Мова йде про працівників навчальних закладів, а також співробітників центральних органів влади, їх територіальних відділень, і працівників місцевих державних адміністрацій.

У МОЗ також заявляли про те, що проводиться робота над проектом змін, що включає опцію розширення категорії осіб, для яких вакцинація стане обов'язковою. Незабаром, ймовірно, треба буде зробити щеплення від коронавірусу співробітникам центрів надання соціальних послуг, працівникам сфери управління центральних органів виконавчої влади, та людям, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також розповів, що центральна влада поставила завдання регіонам прискорити вакцинацію від коронавірусу і вийти на рівень 1,5 мільйона щеплень на тиждень.