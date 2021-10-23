УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У МОЗ розповіли, за якої умови почнуть послаблювати карантин

23 жовтня 2021, 02:31

Обмеження в Україні щодо коронавірусу можна скасувати в разі вакцинації не менш ніж 70% українців.

карантин в Україні
Коли в Україні послаблять карантин / УНІАН

Обмеження в Україні щодо коронавірусу можна скасувати в разі вакцинації не менш ніж 70% українців. Європейські країни змогли домогтися такого показника протягом 4-5 місяців, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

"Країни Європейського регіону, які почали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порогу 70%. Всі інші підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед 30%, які не хочуть або бояться", - сказав Ляшко.

За його словами, ця статистика підтверджує, що 70% українців буде вакциновано від коронавірусу.

"Далі будемо переконувати і говорити", - додав він.

читайте такожШколи Києва закрили на карантин: скільки діти сидітимуть вдома

Реклама

Міністр зазначив, що Україна має досягти цієї цифри. Це дозволить як в Данії, Великобританії та Скандинавських країнах скасувати карантинні обмеження.

"У Скандинавських країнах вже скасовують маски в транспорті, тому що відсоток вакцинації вже більше 75%", - підкреслив Ляшко.

Карантин в Києві

Мер Києва Віталій Кличко раніше заявляв, що в Києві незабаром можуть посилити карантинні заходи. Він розповів про погіршення ситуації із захворюваністю коронавірусом і назвав масову вакцинацію жителів столиці єдиним способом уникнути посилених протикоронавірусних обмежень.

21 жовтня Кличко заявив, що міська комісія з питань ТЕБ і НС у п'ятницю, 22 жовтня, повинна прийняти рішення про переведенні Києва в червону зону карантину.

Також київський градоначальник заявив, що якщо Київ потрапить до червоної зони, то місто очікує низка заборон, пов'язаних з роботою закладів громадського харчування, готелів, спортивних залів і фітнес-центрів. Транспорт продовжить роботу в колишньому режимі.

viber
коронавірус МОЗ новини України Віктор Ляшко
Зараз ви переглядаєте новину «У МОЗ розповіли, за якої умови почнуть послаблювати карантин». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Названо 3 звичайних предмета у вашому домі, які приносять достаток і щастяНазвано 3 звичайних предмета у вашому домі, які приносять достаток і щастя Зимова гума: яка вона буває і коли на неї потрібно переходитиЗимова гума: яка вона буває і коли на неї потрібно переходити Гороскоп на 21 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або підступи суперниківГороскоп на 21 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або підступи суперників Гороскоп на 22 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварії або розставання з коханимГороскоп на 22 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварії або розставання з коханим У листопаді прийде зима: синоптики розповіли, коли Україну завалить снігомУ листопаді прийде зима: синоптики розповіли, коли Україну завалить снігом

Останні новини

02:45

Гороскоп на 23 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: нахабна брехня, прикрі помилки або секрети

02:31

У МОЗ розповіли, за якої умови почнуть послаблювати карантин Відео

01:40

Боїться Україну: експерт пояснив, навіщо Росія проводить навчання в анексованому Криму

01:26

Експерти підрахували, які знаки зодіаку найчастіше вакцинуються від COVID-19 Відео

00:56

Названі речі, що приносять удачу: випадкові знахідки, які варто підняти

Реклама
00:30

Зірка Жіночого кварталу в образі розпусної Барбі блиснула голими принадами

22 жовтня, п'ятниця
23:56

У МЗС України вигадали, як зламати газову монополію Росії

23:32

Лікарі назвали найкорисніше вино та оптимальну дозу

23:10

Україна входить у пік пандемії: в РНБО спрогнозували кількість жертв від COVID-19 на добу Відео

22:49

"Моє серце розбите": Алек Болдвін вперше прокоментував вбивство українки на зйомках "Іржі" Відео

22:44

Насувається потужний циклон: погода "налякає" українців раптовим похолоданням

22:27

У Херсоні школяр систематично знущався над дітьми та вчителями

21:59

Десятирічна дитина під час тихої години в онколікарні вистрілила собі в голову із травмату Відео

21:56

Кулеба назвав головну умову добросусідських відносин із Путіним

21:37

ЄС взимку загрожують великі збитки: Зеленський закликав вирішити газову кризу і запропонував РФ угоду

21:18

У центрі міста відкрилася нова локація Intense Project: караоке, нічний клуб і ресторан-тераса новости компании

21:06

Гучний скандал: з Косово терміново висилають російських дипломатів

20:50

Всі йдуть на канікули: Данилов зажадав від МОН загального "відпочинку" Відео

20:38

Україна трощить газову кризу в ЄС: Київ своєю ГТС готовий постачати Європі 55 млрд кубометрів газу Відео

20:17

Відома дієтологиня розповіла, якою має бути ідеальна вечеря

Реклама
20:08

Данілов розповів, коли Кабмін вирішить питання з поставками газу

19:59

Діти Луцька грають в "Гру в кальмара": малюки "вбивають" один одного "пострілами" Відео

19:47

У Порошенка є шанси, поки народ не зрозуміє, що він повертається Погляд

19:36

"Тікали та нацьковували собак": мешканці Рівненщини шокували медиків дикістю

19:23

У Зеленського знайшли заміну міністру оборони

19:15

Немає щеплення - потрапив під локдаун: у Кличка заявили про умову щодо жорсткого карантину у Києві Відео

19:11

Екс-дружина Позитиву показала мокрі "булочки" в крихітному бікіні

18:55

Зеленський висунув звинувачення Росії через газову кризу Відео

18:28

Зеленського закликали втрутитися в постачання газу бюджетним організаціям

18:18

Помер Народний артист України, "прадідусь українського балету"

17:56

У Хмельницькій області пенсіонерка у власному будинку знепритомніла від переохолодження

17:48

Хмара вулкана з Іспанії над Україною: в Укргідрометцентрі оцінили небезпеку для людей Відео

17:26

"Велике будівництво": для Полтавської обласної служби 103 побудували підземний паркінг

17:15

Як записатися до лікаря в helsi.me - реєстрація й покрокова інструкція Відео

17:07

Аваков захворів коронавірусом: як себе почуває екс-міністр МВС

17:00

Бюджетні та релігійні організації можуть залишитися без газу - нардеп Кучеренко

16:57

Зірковий актор Сватів не з'явиться в сьомому, фінальному сезоні серіалу

16:48

Щоб у СІЗО не було пандемії: Малюська "подарував" ув'язненим телефони та інтернет

16:36

Коли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидія Відео

16:16

Гарний початок: у Москві обвалився шматок Кремля (відео) Відео

Реклама
16:09

Локдаун в Україні та червоні зони: у МОЗ назвали сценарій щодо карантину в країні Відео

15:33

"Це просто конвеєр для трупів": крик душі лікаря ковідної лікарні вразив мережу Відео

15:18

Шантаж Путіна через Північний потік-2: Кулеба закликав Європу завдати удару по трубі Газпрому Відео

15:15

Експерти вимагають визначити поняття "екотероризм" і "екорейдерство" на законодавчому рівні

15:02

В Україні з'явиться новий податок: хто і за що платитиме Відео

15:02

Як звузити пори на обличчі: 5 продуктів-помічників, які є на кожній кухні

14:59

Леся Нікітюк в ультраоблягаючому комбінезоні засвітила нового бойфренда на вечірці

14:37

Новим головою Верховного Суду обрали Всеволода Князєва: що про нього відомо Відео

14:35

Лікар назвав головну помилку вакцинованих проти коронавірусу Відео

14:15

Путін і Лавров вибухнули звинуваченнями на адресу України: РФ зриває зустріч у нормандському форматі Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти