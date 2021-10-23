У МОЗ розповіли, за якої умови почнуть послаблювати карантин

Коли в Україні послаблять карантин / УНІАН

Обмеження в Україні щодо коронавірусу можна скасувати в разі вакцинації не менш ніж 70% українців. Європейські країни змогли домогтися такого показника протягом 4-5 місяців, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

"Країни Європейського регіону, які почали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порогу 70%. Всі інші підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед 30%, які не хочуть або бояться", - сказав Ляшко.

За його словами, ця статистика підтверджує, що 70% українців буде вакциновано від коронавірусу.

"Далі будемо переконувати і говорити", - додав він.

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Міністр зазначив, що Україна має досягти цієї цифри. Це дозволить як в Данії, Великобританії та Скандинавських країнах скасувати карантинні обмеження.

"У Скандинавських країнах вже скасовують маски в транспорті, тому що відсоток вакцинації вже більше 75%", - підкреслив Ляшко.

Карантин в Києві

Мер Києва Віталій Кличко раніше заявляв, що в Києві незабаром можуть посилити карантинні заходи. Він розповів про погіршення ситуації із захворюваністю коронавірусом і назвав масову вакцинацію жителів столиці єдиним способом уникнути посилених протикоронавірусних обмежень.

21 жовтня Кличко заявив, що міська комісія з питань ТЕБ і НС у п'ятницю, 22 жовтня, повинна прийняти рішення про переведенні Києва в червону зону карантину.

Також київський градоначальник заявив, що якщо Київ потрапить до червоної зони, то місто очікує низка заборон, пов'язаних з роботою закладів громадського харчування, готелів, спортивних залів і фітнес-центрів. Транспорт продовжить роботу в колишньому режимі.