У Міноборони назвали основну мету запуску окупантами ракет "Калібр"

Запуск ракети" Калібр " / колаж фото Міноборони РФ і ua.depositphotos.com

В акваторії чорних і Азовських морів кораблі російських окупантів продовжують надавати вогневу підтримку ракетами класу "Калібр" своїм підрозділам. Про це заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

За його даними, зараз в акваторії Чорного моря знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" з сумарним залпом до 24 ракет.

"В даний час в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" з сумарним залпом до 24 ракет", ‒ зазначив він.

Мотузяник підкреслив, що основна мета ворога залишається поки незмінною ‒ спроба оточення і розгрому угруповання ЗСУ на сході України, а також встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, Херсонської областей.

"Крім того, окупанти хочуть домогтися стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим", ‒ зазначив речник Міноборони.

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Нагадаємо, раніше відомий військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що російські агресори вдаватимуться до ракетних обстрілів західних областей України - для того, щоб заповнити відсутність активних бойових дій на суші.

"Це доказ того, що Росія має обмежену кількість ракет, які можуть дістатися до західних регіонів. І це добре", - каже Жданов.

Експерт зазначив, що зараз ракетні удари окупантів зосереджені на Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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