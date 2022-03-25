У Києві випускають хліб "Чорнобаївський": столичний кулінар поділився рецептом

Столичний кулінар поділився рецептом Чорнобаївського хліба / А.Пивовар Facebook

Відомий київський кулінар Андрій Пивовар придумав спеціальний рецепт хліба і назвав його "Чорнобаївський". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Хліб "Чорнобаївський"! Зустрічайте! Символізм цього хліба полягає в тому, що чорнослив - це обгорілі орки, білий льон - іскри від української арти, а мелений мускатний горіх - звичайно ж порох!"- написав Пивовар.

Кулінар додав, що готовий надати всім українським пекарям конкретний рецепт хліба "Чорнобаївський" і запросив звертатися до нього в месенджер на сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Нагадаємо, українські війська систематично завдають ударів по позиціях окупаційних військ у Чорнобаївці Херсонської області. Росіяни в селищі на аеродромі постійно намагаються обладнати свій командний пункт і місце збору літаків, але кожен раз їм це не вдається.

Перший раз ЗСУ завдали удару по позиціях окупантів РФ у Чорнобаївці 27 лютого. Однак вони знову привезли туди свої вертольоти.

Вже 7 березня армія України знищила в Чорнобаївці 30 вертольотів.

16 березня українські війська знову ліквідували ворожі гелікоптери.

18 березня в ЗСУ завдали нового удару по військах РФ в Чорнобаївці, в результаті чого був ліквідований командний пункт 8 загальновійськової армії Південного військового округу. Загинув командир підрозділу.

21 березня війська України вдарили в 7-й раз по позиціях ворожих військ РФ в Чорнобаївці.

22 березня був ще один удар від ЗСУ по ЗС РФ в Чорнобаївці. При цьому російські війська намагалися запустити ракету, яка в підсумку впала на їх же позиції.