У Києві в деяких районах немає світла: що сталося та кому саме не пощастило

Кияни можуть залишитися без світла / pixabay

У жителів трьох районів Києва через негоду може бути відсутнє світло. Зараз резервно живиться більшість клієнтів, повідомили в КМДА.

Через негоду-дощ і шквальний вітер відключилися високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

За повідомленням компанії-електропостачальника, о 20: 45 вдалося резервно живити більшість клієнтів, а ще 19 тисяч залишаються знеструмленими.

Киян просять пам'ятати про правила безпеки - не наближатися до обірваних проводів.

Раніше Главред писав про те, що ввечері, 12 травня, в Києві та області почався справжній "апокаліпсис". На столицю різко налетів ураган, потужний штормовий вітер і дощ.

Крім того, в Київській області очевидці повідомили, що пронісся смерч.

Природне явище зафіксували в селі Мартусівка, Бориспільського району. Телеграм-канали опублікували відео смерчу.

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